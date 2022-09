Il cervello reagisce diversamente a insulti e complimenti: cosa succede?

Una ricerca dell’Università di Utrecht ha valutato gli effetti di insulti e complimenti sul cervello di chi li riceve.

Gli insulti ci destabilizzano a lungo

Lo studio è stato fatto utilizzando degli elettrodi piazzati sullo scalpo di 80 donne volontarie. A loro sono stati rivolti sia complimenti che insulti per mezzo di una persona virtuale. Nel frattempo la loro reazione è stata registrata e si è scoperto che la risposta cerebrale agli insulti si attiva primariamente nelle aree frontali in una brevissima frazione di secondo, anche quando l’insulto è diretto ad altre persone. Quando si ascoltano insulti, il cervello è come se entrasse in una condizione di disturbo che rimane a lungo.

I complimenti durano un attimo

Il contrario i complimenti non ci smuovono più di tanto e la reazione è fugace. “Il nostro studio non ha chiarito se a catturare così fortemente l’attenzione del cervello sia lo specifico significato emotivo delle parole oppure la riattivazione di memorie di esperienze passate”, ha spiegato la ricercatrice linguista Marijn Struiksma. “Ma qualunque sia l’aspetto degli insulti che cattura l’attenzione, certamente lo fa in maniera decisamente robusta”.

Le ragioni dello studio secondo la dottoressa Struiksma

La dott.ssa Struiksma, a capo dello studio, ha spiegato così le ragioni che hanno mosso lei e il suo team a procedere con questa specifica ricerca: ”Il progetto si è concentrato sul legame tra linguaggio ed emozione e quale argomento migliore per studiare questo legame se non insulti e complimenti. Volevamo esaminare se potevamo trovare prove per un rapido adattamento ai complimenti ripetuti e una risposta sostenuta agli insulti verbali e, in tal caso, in quale fase dell’elaborazione del linguaggio. Gli insulti diretti contro di te rappresentano una grave minaccia per te stesso e per la tua reputazione. Gli insulti infliggono anche danni agli altri, sono informativi su chi è disposto a farlo e segnalano un conflitto sociale nelle tue vicinanze, forse anche nel tuo gruppo”. Una delle cose interessanti emerse, in effetti, è proprio che le donne reagivano anche quando gli insulti non erano rivolte a loro stesse, ma ad altri.

Il prossimo studio coinvolgerà gli uomini per capire se la loro reazione sia diversa da quella delle donne,