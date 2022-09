Figlio ubriaco al volante senza patente gareggia con la madre ubriaca

Dalla Germania arriva una storia sensazionale e assolutamente da cui non prendere esempio: una mamma ubriaca al volante ha gareggiato con il figlio senza patente e ubriaco anche lui, in autostrada.

I 200 all’ora ubriachi in autostrada

Non esattamente un esempio di madre, quella che sfrecciava in un'altra auto a fianco a quella del figlio ai 200 all’ora in direzione Ratisbona. I due hanno fatto una sorta di gimcana tra le auto in maniera spericolata, stile gara di auto. Le due auto si sono anche toccate più volte, la prima nei pressi di Marktredwitz.

L’auto del ragazzo ha preso fuoco

Poco dopo è arrivata alla polizia una segnalazione di un’auto in fiamme vicino a Weiden. Il giovane conducente, rimasto illeso, alla vista degli agenti ha provato a darsela a gambe, ma è stato arrestato poco dopo. L’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico di molto al di sopra del limite consentito. Le forze dell’ordine hanno anche trovato una della cannabis addosso al giovane e hanno appurato che il ragazzo non aveva la patente

L’autostrada è rimasta bloccata per l’auto in fiamme

L’auto andata a fuoco ha causato la chiusura dell'autostrada per circa un’ora e i due ora rischiano grosso: la madre, di 48 anni e il figlio sono indagati. Sono accusati di partecipazione a una gara automobilistica vietata, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Una storia davvero incredibile e pericolosa!