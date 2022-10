Asia Argento si difende: Vogliono darmi la colpa ma Bourdain stava male

“Down and Out in Paradise” è una biografia non autorizzata sulla vita di Anthony Bourdain che sta mettendo in cattiva luce Asia Argento, colpevole di alcuni sms un po’ rudi mandati allo chef appena prima del suicidio.

Gli SMS di Asia Argento appena prima del suicidico di Anthony Bourdain

Alcuni stralci degli sms incriminati sono stati riportati dal New York Times, oltre che nel libro. "Non rompere le palle" avrebbe scritto lei tra l'altro. Le conversazioni sono state trafugate da un giornalista che ha avuto accesso al computer di Bourdain, morto suicida l’8 giugno 2018.

La difesa di Asia Argento

Asia Argento, ospite da Mara Venier, ha raccontato la sua versione dei fatti, dopo le accuse ricevute in questi giorni. L’attrice era stata paparazzata con un altro uomo, pochi giorni prima della morte dello chef: "Eravamo una coppia aperta - ha spiegato l'attrice ospite oggi di Mara Venier - quelli che hanno reso pubblici i messaggi sono avvoltoi, e sono tanti intorno ad una persona famosa. Chi li ha venduti se la vedrà con il suo karma". Ora Asia sta bene: "La vita è meravigliosa, sono grata alla vita, pur con i dolori e gli ostacoli, tramutare il veleno in cura e sapersi ogni volta rialzare, ecco cosa ho imparato. E anche che è vero che domani è veramente un altro giorno, ecco questo avrei voluto dire ad Anthony".

Asia ha poi raccontato degli ultimi momenti con Anthony: "Anthony aveva bevuto, aveva il problema dell'alcol, che avevo anche io. Mi aveva telefonato, aveva parlato anche con Anna Lou (la figlia di Asia Argento e Morgan ndr), io ero contenta perché stavo per cominciare X Factor, non volevo stare giù". In merito alle foto con un altro uomo, Asia ha detto: “Ma a lui lo avevo raccontato, eravamo una coppia aperta. In quella telefonata era strano, non era gelosia. Quando uno si toglie la vita, quando è depresso, il suicidio è un gesto estremo ma chi lo fa vuole fermare quel momento, non vuole più stare male".

Il suo suicidio è colpa di Asia Argento?

In merito alle colpe che le sono state attribuite, Asia ha detto: “Si toglie la vita perché l'ho tradito? Era un uomo grande e fragile, che stava molto male, era depresso. Sua figlia, io, i miei figli abbiamo sofferto, bisogna trasformare questo veleno, io lo sto trasformando nella mia cura. Ma è un pozzo senza fine. Ora basta piangere, abbiamo pianto abbastanza". "Sono sobria da un anno e mezzo. Con Anthony abbiamo diviso l'essere alcolisti, ci sostenevamo con un senso di humor dark, eravamo molto soli, ma due alcolisti insieme affogano".