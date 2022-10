Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima arbitra in Serie A maschile

Maria Sole Ferrieri Caputi ha esordito ieri come direttrice di gara in Serie A: ha diretto la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana, Per l'occasione la Lega Serie A ha celebrato il momento storico con un tweet: "Prima donna ad arbitrare una partita nel nostro campionato, ma non l'ultima". Questa la promessa della Lega.

Maria Sole Ferrieri Caputi



First woman to ever officiate a game in our top flight, but not the last. #SassuoloSalernitana pic.twitter.com/476T0NjC8p — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 2, 2022

Inizio in salita con rigore e intervento VAR

Maria Sole Ferrieri Caputi ha iniziato con il botto la sua carriera da arbitra in serie A. Al 37’ del primo tempo del match tra Sassuolo-Salernitana non ha dubbi e indica il dischetto: rigore. L’episodio incriminato è un intervento di Maggiore su Ceide che richiede l’intervento del VAR: le immagini confermano le intuizioni della direttrice di gara con Pinamonti che concretizza la penalty segnando il 2-0 per la squadra di casa. Grande sangue freddo di Ferrieri Caputi che, circondato dai giocatori in protesta. mantiene freddezza e lucidità e dimostra di averci visto lungo.

Buona la prima, arbitra promossa, e non c'erano dubbi.