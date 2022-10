Ricrea una scena di Stranger Things per Halloween: il quartiere rimane scioccato

Aubrey e Dave Appel sono diventati virali in questi giorni per le loro strepitose decorazioni in vista di Halloween. Hanno scelto il tema Stranger Things per spaventare i passanti.

Max di Strager Things che fluttua in giardino

La coppia statunitense ha ricreato una celebre scena della serie: quella in cui Max Mayfield levita, controllata da Vecna. Non certo facile da riproporre senza saper volare. “Max” sembra proprio fluttuare nel nulla nello stupore generale e il TikTok che mostra la particolare installazione ha ricevuto oltre 14 milioni di visualizzazioni. e 1,5 milioni di cuoricini.

Aubrey e Dave: amanti delle decorazioni horror

Aubrey e Dave sono specializzati in decorazioni per Halloween e costumi molto realistici, e con questo video hanno davvero spaccato l’internet. “Quando le persone hanno iniziato a presentarsi a casa nostra… dicevano, ‘Ti abbiamo visto su TikTok. Come va lassù?'”, racconta Dave. Da 4 anni la giovane coppia si ingegna per decorare la propria casa al meglio e con la pandemia hanno avuto molto tempo per specializzarsi con tecniche nuove e più complesse. I due fanno anche parte dei Chicago Haunt Builders, un collettivo che decora le proprie case in occasione di Halloween.

Come fa Max a fluttuare?

Da quando il video sta circolando, tutti chiedono come faccia “Max” a restare sospeso in aria, e la cosa incredibile è che a detta di Aubrey e Dave le persone sono ugualmente stupite quando vedono la scelta nella realtà. Il segreto su come abbiano fatto, però, resta e i due non hanno intenzione di svelare nulla. Il suo vestito, l'acconciatura e la posizione sono esattamente gli stessi della serie, e quella sospesa sembra davvero una persona. Non si vedono pali o cavi a vista. Sarà stregoneria?