C’è una nuova serie che sta diventando più famosa di Squid Game

C'è una serie che sta facendo registrare il record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming Netflix. La miniserie con protagonista Evan Peters ha raccolto 1 milione di ore di visualizzazione e stracciato ogni primato registrato finora sulla piattaforma, superando anche Squid Game che a sua volta aveva fatto il botto. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è al momento della top ten dei contenuti più visti in bene 92 Paesi!

La storia del serial killer cannibale che terrorizzò gli USA

La storia di Jeffrey Dahmer è così inquietante da attirare l’attenzione di tutti: è stata vista per ben 496,1 milioni di ore. Il ragazzo è stato un serial killer e militare statunitense. Famoso come Il Cannibale di Milwaukee o Il Mostro di Milwaukee, si è reso responsabile di diciassette omicidi effettuati tra il 1978 e il 1991 con metodi cruenti e conditi da violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento. Venne condannato nel 1992 alla pena dell'ergastolo, ma fu ucciso, due anni dopo, da un altro detenuto malato di schizofrenia.

La polemica dei parenti delle vittime

Un successo enorme, ma che ha causato diverse polemiche provenienti dai parenti delle vittime che hanno criticato la scelta di Netflix.“Non sto dicendo a nessuno cosa guardare – ha scritto su Twitter Errol Lindsey, cugino di una delle vittime – so che il genere true crime va forte in questo periodo, ma se siete davvero curiosi delle vittime, la mia famiglia è incazzata per questo show. Una storia che è stata raccontata più e più volte. Di quanti film/spettacoli/documentari abbiamo bisogno?”. Pare infatti che la produzione della serie non abbia mai contattato i parenti delle vittime per un confronto e che i parenti vorrebbero lasciarsi questa brutta storia alle spalle.

Proprio perché è una storia vera il suo successo è ancora più forte, ma si sconsiglia la visione ore pasti o appena prima di coricarsi: nausea e incubi sono la prassi per chi guarda questa serie.