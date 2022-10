Ha il pene più lungo del mondo, ma non può entrare nel Guinness World Record

Un messicano di nome Roberto Esquivel Cabrera, 54 anni, ha un pene dii circa 50 cm, lunghezza tanto notevole da averlo convinto a chiedere che venga riconosciuto il suo primato, inserendolo nel libro dei record mondiali.



Il pene di quest'uomo è virale dal 2015

Nel 2015 un video in cui l’uomo si misurava l’organo genitale diventò virale sui social. Cabrera era già molto orgoglioso dei suoi 47,5 centimetri di lunghezza del pene. Ora non si accontentano della fama, ma vorrebbe un riconoscimento ufficiale che almeno lo risarcisca dei diversi problemi di salute che il suo pene fuori misura gli procura: non può avere una vita sessuale, è spesso esposto a infezioni del tratto urinario e ha frequenti irritazioni dovute allo sfregamento inevitabile del suo organo genitale, non riuscendo a trovare biancheria adatta alle sue dimensioni.



L’uomo ha il prepuzio allungato (per colpa sua)

Questo superdotato non può vincere alcun record, stando alla giuria, visto che avrebbe il prepuzio allungato a causa di una malformazione, ma di per sé il suo pene misura “appena” 18 centimetri, una lunghezza media. Tra l'altro non si tratterebbe di una malformazione genetica, ma del risultato di alcune sue pratiche di allungamento del pene, tipo mettere fin da piccolo dei pesi nel prepuzio. Il medico che lo ha visitato, ha dichiarato: “Ha iniziato con questo ingrandimento da quando era un adolescente, avvolgendo alcune fasce attorno al suo pene con alcuni pesi e cercando di allungarlo”.

Questa pratica crudele che si è auto-inferto ha provocato di volta in volta piccole lesioni poi riparate naturalmente con la formazione di altro tessuto, che negli anni si è esteso e allungato fino a misurare oggi circa 50 cm. Roberto si rifiuta però di operarsi per ridurlo (cosa che gli darebbe una normale vita sessuale) perché vuole entrare nell'industria del porno.