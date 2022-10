Dal 25 al 27 novembre la Milan Games Week & Cartoomix vi aspetta a Fiera Milano Rho!

Gamers e non solo preparatevi! Milan Games Week & Cartoomics 2023 sta per arrivare con un programma sempre più ricco e coinvolgente!

Per la prima volta l'evento occuperà ben 4 padiglioni di Fiera Milano Rho e in occasione del Black Friday, venerdì 25 novembre, il divertimento sarà garantito fino alle 23 con tanti appuntamenti e contenuti speciali pensati per l’occasione.



Come sempre un intero padiglione sarà dedicato al mondo del gaming con tantissime postazioni per testare liberamente le novità appena uscite e approfittare delle offerte del megastore powered by GameStop. Vera anima del padiglione sarà il Main Stage condotto da Radio 105, Radio Ufficiale della manifestazione, che trasmetterà tutti i giorni in diretta radio e tv (su 105 TV, canale 66 del digitale terrestre) i programmi 105 Take Away (con Diletta Leotta e Daniele Battaglia dalle 12 alle 14), 105 Music&Cars (con Fabiola e Dario Spada dalle 14 alle 16), 105 Speciale week end dalle 12 alle 14 (con Paolino&Martin, Dario Micolani e Edoardo Mecca). Sul palco Radio 105 poterà anche quest’anno la grande musica live con gli speciali showcase di Rocco Hunt e 13Pietro. Ma non solo: il palco principale sarà inoltre la casa di ospiti internazionali davvero eccezionali come l’attore e doppiatore Troy Baker, l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e Tom Hopper, volto di serie cult come Umbrella Academy, Game of Thrones e Black Sails, oltre a ospitare tantissime sessioni di gameplay e momenti dedicati all’enorme community.



Ovviamente, non mancherà lo spazio dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay con ben 2 padiglioni dedicati. In particolare, Electric Town sarà il punto di riferimento per gli amanti di comics, manga e giochi da tavolo che ospiterà sul palco diversi momenti dedicati ai fan del collezionismo a tutto tondo con tornei di carte, giochi di ruolo dal vivo con l’esperta crew di Inntale, panel e incontri per tutti i gusti. Ampio spazio al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con masterclass con il proplayer iCaterpie e tante novità con Frederic.

Accanto ai tanti autori ospiti in tutti gli stand degli editori presenti, super ospite dell’area comics la star Marvel Comics, Humberto Ramos, con il quale Cartoomics celebrerà i 60 anni di Spider-Man insieme a tante altre iniziative: volare con Iron Man, radunare gli Avengers con Captain America, incontrare e farsi fotografare con i propri eroi. Il tutto corredato da un’area espositiva arricchita da riproduzioni di oggetti utilizzati nei film e nelle serie tv Marvel, dal martello di Thor al casco di Iron Man.

Nell’area Electric Town sarà possibile accedere a numerose aree da gioco dedicate ai migliori giochi da tavolo e di ruolo di sempre come Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Heroquest o Betrayal at House on the Hill e molti altri.



Il padiglione Studios, infine, ospiterà una “galassia vicina vicina” che porta il pubblico a diretto contatto con i principali gruppi e relative community dedicati a serie di enorme successo come Star Wars, Assassin’s Creed, Avengers, Star Trek, Resident Evil e tante altre. Presenza immancabile i gruppi di costuming Star Wars: la 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, l’Ori’Cetar Clan e la Saber Guild, con i piccoli della Galactic Academy, animeranno per tre giorni uno spazio ancora più grande dedicato all’epica saga stellare più amata di tutti i tempi con i loro magnifici costumi, repliche perfette di quelli usati sui set dei film o creati per videogames e serie animate. I fan di Star Wars se la dovranno vedere con quelli altrettanto numerosi e agguerriti di Star Trek, altra serie fantascientifica di grande successo: Italian Klinzha Society allestirà infatti uno spazio tematico tutto dedicato al glorioso popolo Klingon, con figuranti in costume, scenografie ad hoc, riproduzioni di oggetti di scena e giochi da tavolo (Klinzha) sempre a disposizione del pubblico. Oltre ai minacciosi Klingon, non mancherà la presenza costante e attesissima: STIC (Star Trek Italian Club) e Star Fleet 39. Per gli amanti del genere Zombie sarà possibile assistere a vera e propria apocalisse: l’area a tema Resident Evil porterà in scena i suoi celebri live show con le battaglie di zombie, quest’anno con una scenografia tutta nuova.



E per chiudere, altre due chicche: Assassin's Creed Cosplay Italia - con costumi riprodotti nei minimi dettagli - porta in fiera un must, il Fantasy Village, in cui il visitatore si troverà catapultato in una realtà ricca di eroi d'altri tempi ed eventi di alto coinvolgimento. Oltre a spettacoli ispirati al classico stile "cappa e spada", danze ed esibizioni a tema medioevale, si potrà partecipare in prima persona a giochi attinenti al mondo del larp come il famoso dungeon, a tornei di spada, ci si potrà accomodare in taverna per epiche sfide con gli Historical Games o assistere a un epico concerto di musica vichinga. Visto il successo, torna "THE WALL", un enorme pannello su cui tutti gli illustratori presenti in manifestazione saranno invitati a "lasciare un segno del proprio passaggio" in linea con il tema della manifestazione, The New World. Grande novità di quest’anno: la sera di venerdì 25, Piazza della Fortezza si trasformerà in taverna ospitando una cena in gioco a tema medievale (su prenotazione). Per gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo, da non perdere il grande stand espositivo con creazioni Lego dedicate alla fantascienza, dove sarà possibile ammirare numerosi disegni e lavori legati al mondo della fantascienza, comprese copertine della collana Urania.



L’attesa per l’imperdibile appuntamento con Milan Games Week & Cartoomics 2022, fissato dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, è alle stelle ma sta quasi per finire….!

I biglietti sono già disponibili su milangamesweek.it e cartoomics.it