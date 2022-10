Flavia vento ha visto un UFO e lo ha scritto su Twitter: caos social

Flavia Vento ne ha sempre dette molte di cose quanto meno “strane”. Ieri ha twittato per annunciare di aver visto un UFO.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022



Il Tweet: Ho visto un UFO

Non ha dubbi Flavia Vento che ha scritto: “Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii”. Aldilà della punteggiatura che scarseggia, il messaggio ha suscitato un fiume di commenti critici e scettici, ma la showgirl non ha dubbi: è convinta di aver visto un alieno.

L’ironia del web

Ovviamente il suo tweet ha scatenato la compatta risposta del web: in molti si sono fatti una grassa risata.

Flavia Vento è intervenuta in diretta allo Zoo di 105

Grazie a Letizia Puccioni, Flavia è stata rintracciata ed è potuta intervenire a suo rischio e pericolo allo Zoo di 105, dove ha ribadito la sua versione dei fatti: “Sì, erano le 6 di mattina e stavo osservando la costellazione di Orione, siccome sono un’appassionata di queste cose” ha raccontato Flavia si microfoni dello Zoo. “Ho visto una luce pulsare vicino alla costellazione. Non era un aereo perché volava molto veloce – assicura Flavia – ha fatto come una stella cometa, poi ha proseguito”. La showgirl non ha nessuna paura ad ammettere di credere negli alieni e aggiunge: ”Siamo tutti alieni, la razza umana si divide in tanti alieni”. Su cosa volesse dire, rimaniamo con il dubbio.



