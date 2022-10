Casillas su Twitter: “Sono gay, spero mi rispettiate”

Il tweet assurdo di Casillas

Improbabile attacco hacker dall’ironia scadente o gaffe colossale su cui ha voluto mettere una pezza? Questo è il grande interrogativo che circola dopo lo strano tweet di Iker Casillas, pubblicato la domenica mattina. "Spero che mi rispettiate: sono gay. Buona domenica". Un lapidario coming out, poi smentito e cancellato dall’ex portiere della Spagna. Poco dopo compare un altro tweet: "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT". Fa molto ironia da bulli anni 90 alle scuole medie, decisamente fuori moda.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Casillas e la sua affollata vita sentimentale

L’ex purti lo ricordiamo tutti per la sua romantica storia d’amore con Sara Carbonero, la giornalista che Casillas aveva baciato in diretta (sul lavoro) in occasione dei Mondiali del 2010. Dopo 10 anni di idillio la loro storia è terminata e lui è tornato su piazza; i flirt che gli attribuiscono sono tanti, troppi, tanto che c’è chi dice che il tweet sia un modo “simpatico” per mettere a tacere queste voci, prima che la lista delle frequentazioni si allunghi a sproposito. L’ultima che gli hanno attribuito è l’attrice Alejandra Onieva, che chissà come ha preso il coming out. E tra le fortunate che gli cadono ai piedi ci sarebbe anche Shakira.

La comunità LGBT non l’ha presa bene

Se Casillas fa una cappella, Puyol non è da meno, visto che al tweet di coming out di Casillas risponde: “È arrivato il momento di raccontare tutto di noi, Iker”. Gli anni 90 si sbellicano, ma la comunità LGBT non apprezza il viaggio indietro nel tempo. Dall’Australia si leva la voce polemica di Joshua Cavallo, il giocatore australiano che un anno fa aveva fatto coming out sui social dell'Adelaide United, e oggi commenta: ”Mi dispiace della presa in giro di Casillas e Puyol, nel calcio questo è un percorso complicato. Vedere due leggende irridere così la mia comunità è, quanto meno, irrispettoso”. Alla storia dell’haker insomma, non ha creduto nessuno.