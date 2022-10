“Regalo bara, mio marito non ha intenzione di morire”

L’annuncio assurdo di una donna

I marketplace online sono posti assurdi dove si possono trovare oggetti talvolta improbabili. Recentemente è apparso sul marketplace di Facebook un annuncio per sbarazzarsi di una bara!

“Regalo una bara nuova di zecca. L’ho comprata per mio marito, ma ha vissuto più a lungo di quanto sperassi e mi aspettassi, quindi non è più necessaria e ingombra la mia casa. Il cuscino non è incluso perché il mio cane se ne è impossessato. Sono a Easdale ma posso consegnare entro un certo limite. Solo per aggiungere che non posso consegnare a Mallaig perché sono stata bandita”

La curiosità degli utenti

Di fronte a un annuncio così, è normale che molti si siano incuriositi: da dove arriva la bara? Perché la donna è bandita da un’intera cittadina scozzese? La donna non si è tirata indietro dal rispondere alle domande, anzi. Ha voluto spiegare come mai non è ben gradita a Mallaig: “Ho avuto una lunga storia su Mallaig. È stato un capodanno quando le cose sono andate un po’ troppo oltre al Marine Bar con alcuni uomini con cui mio marito lavora al largo. Per farla breve, sono stata fermata dal Marine, mi è stato vietato di entrare nell’Highland occidentale e non mi è stato più permesso di oltrepassare il confine del parcheggio della baia occidentale”.

Un post per attirare l’attenzione?

Molti utenti che seguivano la discussione si sono indispettiti, pensando che si trattasse alla fine di uno scherzo: “Ero seriamente interessato (alla bara), fino a che ho realizzato che si trattava solo di un post per attirare l'attenzione”, ha scritto un utente alteratio. La venditrice però rassicura tutti: “Mi spiace deluderti, ma è un post reale”. Qualcuno cerca un letto singolo particolarmente comodo? Una volta sdraiati, farete fatica ad alzarvi