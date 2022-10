Quella volta che I Simpson rivelarono in anticipo il vincitore del Nobel per l’economia

Mentre c’è attesa per il nome del vincitore del Nobel per l’economia che sarà svelato domani, si sprecano le ipotesi, ma vogliamo ricordare che I Simpson nel 2016 avevano azzeccato il vincitore, Bengt Holmstrom, prima che fosse annunciato, addirittura 6 anni prima!

La profezia nel 2010

Ad azzeccare il vincitore del Nobel per l’Economia molto prima che lo fosse davvero, fu Milhouse, il migliore amico/nemico di Bart Simpson. In una puntata in cui voleva dar prova della sua chiaroveggenza, provò a svelare insieme a Lisa alcuni nomi di futuri Nobel. Uno sicuramente lo azzeccò e si trattava di Bengt Holmstrom a cui il Nobel fu assegnato ex aequo a lui e a Oliver Hart dell’Università di Harvard per i loro pionieristici lavori sulla teoria dei contratti e sulla proprietà privata.

Quello per l’economia non è un vero Nobel

A onor del vero, quello assegnato come Premio per l’Economia non è un Nobel come tutti gli altri. Non fu istituito per volontà di Alfred Nobel, ma fu poi aggiunto in sua memoria nel 1968 dalla Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, che finanzia il premio.

Altre previsioni stupefacenti fatte sei Simpson

I Simpson sono un cartone che racconta la realtà in maniera ironica e pungente e spesso arrivano prima della realtà stessa. In un episodio del 2012 nel cartone è apparsa Lady Gaga vestita praticamente uguale a come si sarebbe conciata in occasione della sua esibizione al Super Bowl nel 2017, sospesa per aria tanto nel cartone come nella realtà. un caso? Forse è stata Lady Gaga a copiare i Simpson!

Trump presidente deli USA

Se qualcuno è rimasto stupito per l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti, forse è perché non aveva visto i Simpson! In una puntata del 2000 nell’episodio “Bart nel futuro”, Lisa diventa la prima presidente donna degli USA e prende il posto proprio di Donald Trump che gli ha lasciato un enorme buco di bilancio. Incredibile, no? I Simpson lo sapevano già 16 anni prima che succedesse!

Vi ricordate altri episodi che I SImpson erano riuscit a prevedere prim ancora che accadessero?