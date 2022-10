Se volete avere un’idea geniale: fatevi una doccia!

Fatevi più docce, ma non per igiene!

Uno studio dell'Università della Virginia negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts offre la soluzione alla mancanza di creatività e stimoli: fatevi una doccia! In barba a tutte le raccomandazioni sul risparmio di acqua e gas, visto il momento critico, la soluzione sembra essere una lunga e riposante doccia, almeno per stimolare le menti. Il primo autore dello studio, Zac Irving, ha spiegato così le conclusioni derivate dallo studio: "Mettiamo che non riesci a risolvere un problema: che fai? Probabilmente non qualcosa di terribilmente noioso come guardare la vernice che si asciuga. Al contrario fai qualcosa che ti tiene occupato, come una passeggiata, una doccia o del giardinaggio.Tutte queste attività richiedono un moderato coinvolgimento". A quanto pare queste attività a basso coinvolgimento sono le migliori per far proliferare brillanti idee, questo fenomeno di chiama “effetto doccia”.

Lo studio dell’effetto doccia

L’esperimento ha coinvolto alcuni volontari a cui veniva chiesto di usare in modo creativo un mattone e una graffetta. Divisi in due gruppi, a uno è stato mostrato un video terribilmente noioso in cui alcune persone pigano il bucato, all'altro è stata fatta rivedere la (piacevole) scena di Harry ti presento Sally in cui lei (Meg Ryan) simula di avere un orgasmo. Come mai lo hanno fatto? "Quello che volevamo scoprire non è quale dei due video stimoli di più la creatività, ma come il vagabondare della mente si correla alla creatività durante compiti noiosi o coinvolgenti".

Quando la mente è libera, ma non troppo, diventa creativa

Il vagabondare della mente stimola la creatività, ma solo quando la mente mantiene un certo livello di attività durante l'esecuzione di compiti moderatamente coinvolgenti. Cioè la noia assoluta non aiuta, ma un’attività che ci mantiene ancorati a un’azione (semplice) e pratica e ci consente al tempo stesso di farci dei viaggi mentali, sì.

Quindi se avete un blocco creativo, una bella doccia, farà al caso vostro, dovrebbero metterle anche in ufficio!