Mangia 62 cucchiai d’acciaio in un anno: operato d’urgenza

Il protagonista di questa storia è un uomo indiano di 32 anni, operato d'urgenza per un motivo piuttosto particolare, aveva un molti servizi di posate nello stomaco!

“Sono stati prelevati 62 cucchiai dallo stomaco di Vijay, un paziente di 32 anni, a Muzaffarnagar. Gli abbiamo chiesto se avesse mangiato quei cucchiai e lui ha risposto di sì. Il paziente ha ammesso che mangiava cucchiai da un anno”. Non è ben chiaro il perché lo facesse. “L’operazione è durata circa 2 ore, attualmente è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono in miglioramento”.

UP | 62 spoons have been taken out from the stomach of 32-year-old patient, Vijay in Muzaffarnagar. We asked him if he ate those spoons & he agreed. Operation lasted for around 2 hours, he is currently in ICU. Patient has been eating spoons for 1 year: Dr Rakesh Khurrana (27.09) pic.twitter.com/tmqnfWJ2lY