Volete un giorno libero extra a settimana? Basta fermarsi un’ora in più ogni giorno

Una famosa banca italiana ha proposto un nuovo schema lavorativo all’insegna della flessibilità: lavorare di più tutti i giorni per guadagnarsi un giorno libero extra a settimana a scelta.



Nove ore al giorno per 4 giorni

La proposta dell’azienda è quella di fare un piccolo sforzo in più ogni giorno per potersi concedere un riposo extra. Si passerebbe dalle 37 ore e mezza attuali dei dipendenti a 36 complessive, ma diversamente distribuite. Questo vorrebbe dire più tempo libero per i dipendenti, ma anche un bel risparmio per l’azienda che punta ad avere bollette più basse. Per i dipendenti ci sarebbe anche un risparmio sugli spostamenti e una maggior qualità della vita, almeno presunta.



Allungare le giornate di lavoro è una buona idea?

Non sono tutti d’accordo, però all’idea di restare in ufficio ancora più a lungo, anche se per meno giorni. Le ultime teorie sull'equilibrio lavoro-vita privata parlano chiaro: non bisogna lavorare troppo a lungo, massimo 7 ore al giorno, secondo gli studi più recenti. Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano spiega proprio i suoi dubbi a riguardo: “L'idea di stare in ufficio un giorno in meno attira molto, ma non è detto che la qualità della vita e dunque l'efficienza migliorino. Proviamo a pensare a quanta fatica già si fa dal lunedì al giovedì, immaginare di aggiungere un'ora non è affatto un dettaglio”.



Il resto d’Europa lavora già meno

In alcuni Paesi europei si sta già sperimentando una settimana lavorativa più breve: ad esempio in Spagna e Belgio. Nel Regno Unito recentemente si è conclusa la prima parte dell’esperimento di “settimana corta” per oltre 70 aziende di diversi settori e si attende il bilancio sulla “prova” fatta.

Se Intesa San Paolo troverà l’accordo con i sindacati, questa iniziativa potrebbe spalancare le porta a ulteriori iniziative di aziende private per rivoluzionare gli orari all’insegna di flessibilità e risparmio. Voi sareste disposti a lavorare di più ogni giorno in cambio di un giorno libero extra per farvi la vostra vita?