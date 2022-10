Ritorno al futuro: Michael J fox in lacrime incontra Christopher Lloyd

A 37 anni dall’uscita del primo film di Ritorno al Futuro, i protagonisti Christopher Lloyd e Michael J. Fox si sono riabbracciati tra le lacrime. L’occasione dell’incontro è il Comic-Con di New York, una convention annuale dedicata a fumetti, graphic novel, anime, manga, videogiochi e cosplay. Dopo il commovente abbraccio i due attori hanno raccontato aneddoti ed episodi legati al lavoro fatto sul set per la trilogia di Robert Zemekis.



L’affinità tra i due attori sul set di Ritorno al Futuro

“Lavorare con Chris è stata la parte migliore di questo film perché è semplicemente geniale", ha raccontato il 61enne Michael J. Fox. Tutti e due hanno parlato di “chimica immediata” scattata tra loro sul set. "Era talmente bravo e divertente che ho pensato 'Devo guardarmi le spalle perché questo tizio mi farà scomparire sullo schermo”, ha scherzato Fox.

L’ironia di Michael j. Fox

Fox ha raccontato un aneddoto legato alla mamma, recentemente scomparsa a 92 anni. “Vogliono che faccia questo film prodotto da Steven Spielberg, ma dovrò farlo di notte”, aveva spiegato un giovane Michael alla madre quando aveva avuto la parte in Ritorno al Futuro. Lei mi mise in guardia: "'Ti stancherai tanto'. Mia madre ha sempre pensato che per me fare Ritorno al futuro fosse una pessima idea. Adorava il film ma, aveva ragione, mi sono stancato”.



Ritorno al Futuro sarà un musical

I due hanno approfittato del loro incontro per commentare la realizzazione del musical di Ritorno al futuro: “Back to the Future: The Musical", che farà il suo debutto a Broadway nel 2023. Sarà un musical originale con personaggi differenti dal film, ma ugualmente brillanti.