Pamela Prati fa chiarezza sulla truffa subita da Mark Caltagirone: “Ho fatto sesso telefonico”

Durante l’ultima puntata del Gf Vip Pamela Prati ha voluto raccontare la sua versione dei fatti sulla vicenda della presunta truffa subita da Mark Caltagirone. Alfonso Signorini ha esordito con queste parole, prima di lasciare spazio al racconto di Pamela: “Per alcuni Pamela è stata una vera e propria vittima, per altri invece la showgirl ha cavalcato l’onda per avere notorietà. Una cosa è certa: lei è uscita da questa brutta situazione con le ossa rotte. È finita per pesare 37 kg e non ha più avuto offerte di lavoro. Ma ora lei si è convinta a fare chiarezza davanti al pubblico che si è sentito preso in giro per la mancanza di chiarezza”.



Il racconto dettagliato e commovente di Pamela

La showgirl ha raccontato di aver conosciuto chi voleva truffarla “In un ristorante. I miei truffatori mi hanno invitato lì. Io non l’ho visto, mi hanno parlato di Marco dicendomi che io gli piacevo. Che lui mi seguiva su Instagram, che aveva una donna con la quale avevano adottato un bambino - Sebastian con un tumore - ma che si erano appena lasciati. Mi hanno detto ‘perchè non gli scrivi sui social?’ L’ho fatto, e poi siamo passati su whatsapp a flirtare come due 18enni. Ho trovato un uomo fragile, problematico. Ci scrivevamo cose belle”. L’uomo avrebbe raccontato a Pamela di essere figlio di un boss della famiglia Caltagirone e di non poter mostrarsi con questo.



Il sesso al telefono

Pamela ha ammesso di avere fatto sesso telefonico, “tutte le sere al telefono, sì. Io mi sono concessa in tutto”, ammette Pamela che ha inviato anche foto di nudo. “Lui mi rispondeva con foto nude, ma senza il viso. Mi addormentavo con il telefono sul cuscino, con la sua voce”. Le cose si sono incrinate quando è iniziata la gelosia di quell’uomo senza volto: “Mi faceva sentire viva. Mi scriveva belle cose , poi è cominciata una grande gelosia e mi faceva sempre sentire in colpa. Era troppo possessivo. Non potevo più fare niente. Per 10 giorni l’ho bloccato. Poi, mi hanno convinto, e l’ho sbloccato e lui un po’ è cambiato”.



Il figlio immaginario

Il truffatore raccontava di avere un figlio adottivo, di nome Sebastian, a cui Pamela si era affezionata in maniera surreale. Viene mostrato un filmato in cui la donna lo festeggia (da sola) e gli manda un video con torte e candeline comprese. Poi l’uomo le manda le foto di una bimba di nome Rebecca, proponendo di adottarla insieme e lei, stregata dal suo amore, dice di sì.

Pamela Prati era anche stata ospite da Mara Venier, dove ha raccontato di prendersi cura dei bambini Sebastian e Rebecca, che però non esistevano e nemmeno lei lo sapeva. Una volta aveva incontrato Sebastian, che si era rivelato essere un giovanissimo attore. “Quei bambini mi scrivevano ‘tu non vuoi parlare di noi, perché siamo bastardi’. E quando ho letto quella frase mi si è gelato il sangue. A me davano sempre della bastarda da piccola perché non avevo il padre. Non potevo causare questa sofferenza a dei bambini. Ci sono passata. E ho mentito per proteggerli. Ma oggi dico: meno male che sono andata dalla Venier, perché almeno oggi sono qui. Terminata la puntata (i bambini) mi hanno scritto che ero stata fantastica”.

Una truffa affettiva

Pamela Prati è visibilmente distrutta da questa faccenda: “Queste si chiamano truffe affettive. E c’è gente che si ammazza per queste storie. Io stessa ho pensato di togliermi la vita”. Quando poi Pamela ha scoperto che era tutta una bufala ha provato un immenso dolore, “perché persone così crudeli hanno messo in mezzo anche i bambini. Ringrazio il mio avvocato e i miei amici che mi hanno aiutato. Ho sofferto di anoressia e depressione Hanno scritto qualsiasi cattiveria”.



Ora la storia è in mano alla magistratura, chiamata a giudicare quella che sembra una truffa terribile e spietata, ai danni di una donna molto ingenua.