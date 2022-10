Austria: il partito degli sbronzi è il terzo partito alle elezioni presidenziali

Il leader del Partito della Birra, fondato nel 2015 come semplice “progetto satirico” sostanzialmente apolitico. Il leader del partito è laureato in medicina, 35 anni, è diventato famoso come frontman del gruppo punk rock dei Turbobier, cosa che lo ha spinto a lasciare la carriera medica per quella musicale e adesso si è dato anche alla politica!

Dalla musica alla politica

Tutto in realtà è nato per scherzo. La trovata del partito della birra era nata per il lancio del singolo “Die Bierpartei”, il partito della birra, appunto. Le proposte sono assurde: l’abolizione delle tasse relative alle bevande nei bar o quella di una fornitura mensile di birra al posto dei soliti sussidi. Insieme alle stravaganti iniziative, sono nate anche proposte e progetti più seri, legati soprattutto al mondo della cultura e dell’arte, fortemente colpito dal Covid. Con il tempo il partito si è occupato sempre più di lavoro, infanzia, povertà, diritti, diventando leggermente più seri, ma senza dimenticare il luppolo come grande passione comune.

La storia del partito della birra

Nel 2020, il partito aveva già partecipato alle elezioni ed era riuscito a eleggere 11 consiglieri distrettuali alle statali di Vienna, ma avevano raccolto solo ll'1,8%. Anche in Polonia esisteva una cosa simile: il Partito Polacco degli Amici della Birra che nel 1991 si presentò alle prime elezioni libere dopo la caduta del comunismo ottenendo il 2,97% dei voti, ma ebbe vita breve e si sciolse due anni più tardi. Auguriamo al partito austriaco una vita a lunga fermentazione!



Il partito della birra va forte tra gli under30

Come era prevedibile, il partito a favore del luppolo in Austria ha avuto molta presa tra i giovani, in particolare tra i giovani elettori di sinistra anti-establishment. “Grazie! Sono senza parole – ha scritto il leader Wlazny commentando i risultati –. In queste elezioni sono arrivato terzo e a Vienna secondo dopo Van der Bellen, davanti all'Fpö. Tra gli under 30 ci sarebbe stato addirittura un ballottaggio tra me e Van der Bellen. Grazie a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e mi hanno votato. Questo significa molto per me”. E in Italia, il partito della birra quanti consensi avrebbe ricevuto?