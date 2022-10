Una donna corre e un gregge di pecore la insegue eleggendola pastore ad honorem

L’avvistamento da parte di una coppia di turisti

Una donna era uscita per fare una corsetta, ma si è improvvisamente ritrovata capobranco di un gruppone di pecore. Eleanor Scholz, arrivava dalla California per visitare la Francia insieme al fidanzato e si trovava in giro per una piccola escursione vicino a Puy de Dom, nel cuore della Francia. A un certo punto ha visto passare una donna, vestita da runner e con colori fluo, tutto bene, se non fosse che la runner era inseguita da un centinaio di pecore! La coppia di turisti ha subito pensato che la donna fosse in pericolo e ha voluto attirare la sua attenzione e chiedere spiegazioni. Quando la donna ha frenato, però, tutte le pecore dalla prima all’ultima hanno frenato con lei, in una sorta di tamponamento a catena.



La spiegazione dell’inseguimento

Tutto sembrava tranne che la donna fosse un pastore, vestita con abbigliamento tecnico sgargiante, ma una spiegazione c’era, seppure un po’ strana: le pecore non erano sue, ma la donna, che era uscita per fare una corsa, a un certo punto si era trovata “capo branco” di un gregge. Probabilmente le pecorelle erano smarrite e senza punti di riferimento o leader. Probabilmente i colori shock dell'abbigliamento della runner avevano attratto le pecore che avevano deciso di eleggere leader l’atleta.

Il piano contorto della donna-runner

La donna aveva quindi pensato di portare con sé le pecore e rintracciare il loro pastore. Le pecore appartenevano allo stesso gregge e avevano un segno di riconoscimento, quindi trovare il loro pascolo non sarebbe stato così difficile. La donna e il suo gregge di pecore si sono così allontanate correndo, continuando il loro allenamento e iniziando la caccia al pastore smarrito. Che leader!