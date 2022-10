Ieri a 105 Kaos, Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini hanno parlato di un topic molto attuale: le coppie di oggi (quando possono permetterselo) dormono separate o addirittura vivono in due case separate!



Facchinetti e la moglie dormono in stanze separate

Francesco è il primo a dire che dorme in un’altra stanza, anzi secondo il nostro speaker, “dormire sempre insieme nello stesso letto ogni notte è la rovina del rapporto”. Mentre Sabrina è del partito romanticismo: “Vuoi mettere la bellezza di addormentarti con la persona che mai, svegliarti con la persona che ami…”, altrimenti non è più amore, secondo lei.



Il parere della psicologa

In diretta è intervenuta la psicologa Elisa Caponetti che ha offerto il suo punto di vista su ciò che sta accadendo oggi tra molte coppie: “Esistono sempre meno famiglie tradizionali”. Sono molte le coppie che decidono, pur amandosi, di vivere in case separate per godersi maggiormente i propri spazi, ma valorizzando maggiormente anche i momenti insieme. Certo per farlo occorre avere la possibilità economica di mantenere due case e con esse la propria indipendenza. Due case significa: due auto, due IMU, due bollette della luce, dell’acqua, del gas e via dicendo. La convivenza è sicuramente più economica!



Compromesso: camere separate

Una soluzione/compromesso alla propria voglia di indipendenza è la camera separata ma sotto lo stesso tetto. Una soluzione più sostenibile economicamente e che lascia spazio ai due partner. L'uomo può russare in santa pace e la donna può leggere fino a tardi senza disturbare il sonno rumoroso del partner!

“Non sempre è indicativo di una fragilità di coppia – spiega la dott. Caponetti – ci sono coppie che compiono questa scelta che sono anche molto solide e durano nel tempo, ci sono poi altre che hanno difficoltà a impegnarsi in un legame di coppia”.



Bonolis e Bruganelli: separati e innamorati

Da settimane tiene banco la questione Bonolis/Bruganelli. La coppia, sposata felicemente da vent’anni, ha raccontato di vivere in appartamenti separati (ma adiacenti). Il conduttore ha ulteriormente chiarito a Verissimo che il loro rapporto è in salute: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà!”, ha spiegato Bonolis. Loro che desso hanno fatto l’upgrade e vivono in palazzi diversi, ma comunicanti da una doppia porta sul terrazzo, sono una coppia al sicuro: “È il segreto per restare insieme tutta la vita", ha spiegato Bonolis a Silvia Toffanin.