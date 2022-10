Cristiano Ronaldo torna in Italia per aprire una clinica contro l'alopecia

Cristiano Ronaldo: imprenditore a Milano

Il campione si è dato all’imprenditoria. Il Gruppo Insparya fondato dal manager portoghese Paulo Ramos e dal fenomeno portoghese, sbarca in Italia, a Milano, con una filiale della sua clinica per il trapianto di capelli.

La sede milanese sorgerà in via Fernanda Wittigens 2, nei pressi delle Colonne di San Lorenzo, uno dei quartieri più gettonati della città. L’investimento dedicato alla clinica sarà inizialmente di circa 2 milioni di euro. Il Gruppo Insparya si occupa di diagnosi, trattamento e ricerca sull'alopecia ed è uno dei maggiori esperti in trapianti capillari. Milano è solo una pedina sul loro percorso di conquista europeo che prevede un investimento di 20 milioni per aprire cliniche in tutte le principali capitali europee.

Visto quello che hanno speso, giustamente la clinica più che un ospedale sembra un gioiello di design e tecnologia che occupa una superficie di oltre 1.300 metri quadrati in cui si curano capelli e calvi. Ci sono, infatti, 14 sale dedicate ai micro-trapianti e 3 sale trattamenti. Nella clinica saranno impiegati 100 professionista tra medici e infermieri, tutti coordinati dal dottor Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya.

Il metodo Insparya

Oltre a essere famosa per il suo proprietario, la clinica Insparya utilizza una tecnologia esclusiva che pare funzioni alla grande. Permette infatti di impiantare un enorme numero di unità follicolari in un solo giorno, arrivando a oltre 4.000 in sole sei ore, in questo modo riduce del 50% la durata di ogni intervento.





Una clinica da campioni

Cristiano Ronaldo, parlando del progetto anti-calvi, ha dichiarato: “È un progetto unico e innovativo che condivide la mia stessa filosofia di dedizione, determinazione, ambizione e costante miglioramento personale. L’Italia è un paese che, fin da subito, mi ha accolto nel migliore dei modi e mi ha fatto sentire come a casa. Gli italiani, poi, tengono molto alla propria immagine, amano prendersi cura di sé e della propria salute e non ne fanno mistero. Per questo, credo che la qualità di Insparya saprà sorprenderli e conquistarli e sono davvero felice di poter partecipare attivamente in questa nuova inaugurazione”.