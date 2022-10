Le chiede di sposarlo con un anello-caramella all stadio, lei lo molla lì

Quando si fa una proposta di matrimonio è bene accertarsi che la risposta sia positiva, o se proprio vi piacciono le sorprese, meglio evitare che ci sia una folla intorno a deridervi. Il protagonista di questa storia non ha preso nessuna di queste precauzioni. Ha chiesto alla donna che ama di sposarlo di fronte a un intero stadio e la risposta è stata uno schiaffo in faccia. Non male.

La porposta allo stadio

La coppia stava per prendere posto nello stadio per assistere alla partita di Major League di Baseball dei Toronto Blue Jay e Boston Red Sox. A metà del percorso, il ragazzo si è fermato e con qualche esitazione ha abbracciato la fidanzata, sussurrandole "ti amo". Poteva finire tutto così, nel migliore dei modi, invece l’uomo ha deciso di andare oltre: è indietreggiato, si è inginocchiato e ha tirato fuori una scatola nera. Tutto sembrava perfetto, fino a che l’uomo ha aperto la scatola. Dentro non brillava un diamante, ma troneggiava una caramella a forma di anello. Ora, la cosa che i diamanti sono i migliori amici delle donne, come cantava Marylin Monroe, non è solo una stupida leggenda, a quanto pare è la verità.

Quando la promessa sposa ha visto la caramella al posto del brillante ha risposto con uno schiaffo alla proposta e se n’è andata. Che dite, era un sì quello?

La dolce proposta: verità o finzione?

Ovviamente il web si è diviso tra chi capisce la delusione della ragazza e chi pensa che sia stata un po’ crudele. C’è addirittura chi la invidia: "Ecco io voglio che mi venga fatta una proposta del genere. L'anello vero può arrivare più tardi, penso che quello che ha fatto sia stato spontaneo, ironico, ma soprattutto molto carino".

Nel dubbio il video è finito su TikTok e lo ha visto mezzo mondo. Speriamo che si tratti di uno scherzo, altrimenti sarebbe una clamorosa figuraccia, sia per lui che per lei!