Cecchi Paone sul sesso con il giovane fidanzato: lo facciamo ogni giorno

Le Iene chiedono, Cecchi Paone risponde

In occasione di un ironico servizio andato in onda alla Iene, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno raccontato alcuni aneddoti sulla loro vita sessuale, che a quanto pare è bollente! I due lo fanno “cinque volte a settimana con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo…”, assicura il giornalista, parlando dell’intenso rapporto con il fidanzato di 23 anni. I quasi 30 anni di differenza, non scalfiscono la loro grande intesa, anzi.

Molti ricorderanno le foto bollenti catturate dal settimanale Chi che li ha immortalati a bordo do una barca quest’estate in atteggiamenti molto intimi. “Il rapporto medio dura circa venti minuti, massimo mezz’ora” spiegano incalzati da Le Iene. Alla domanda “qual è la cosa che più eccita l’uno dell’altro?”, Simone risponde “Le gambe”, mentre il giornalista è più esplicito e dice “il culo”.

Amore senza età

L’età, piuttosto avanzata di Cecchi Paone, non sembra essere un problema a letto, “Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita”, scherza il divulgatore. Nell'intimità Alessandro chiama il giovane partner “bionda”, confida ancora alle telecamere. Una vita sessuale decisamente attiva e colorita.



Chi è Simone Antolini

Il ragazzo è diventato noto esclusivamente per la sua relazione con Alessandro Cecchi Paone. Ha solo 23 anni e prima di questa relazione omosessuale è sempre uscito con donne. Alle prime armi nel mondo LGBT, avrebbe però fatto lui stesso il primo passo, contattando su Instagram il giornalista che è caduto ai suoi piedi. Complimenti per la passione di entrambi!