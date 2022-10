Mangia due fette di torta al matrimonio, gli chiedono 4 euro extra!

C'è matrimonio e matrimonio

Ah che belli i matrimoni: si mangia e si beve a gogo senza preoccupazioni. O forse no, ultimamente non esistono più i matrimoni di una volta, non all’estero almeno. Nel Regno Unito, a un invitato ad un matrimonio sono stati chiesti 4,20 euro per aver mangiato due fette di torta nuziale. La cosa peggiore è che per “beccarlo” hanno controllato le telecamere a circuito chiuso della location. Che tristezza!



La storia della torta extra raccontata su Reddit

L’uomo, sdegnato per la richiesta di denaro, ha raccontato tutto su Reddit: “Ho pagato la prima fetta dopo che è stato annunciato che avremmo contribuito a pagare la loro torta. A quanto pare non ho contato la seconda”. L’uomo ha anche condiviso lo screenshot della conversazione avuta con gli sposi. Dopo che lui ha risposto che non capiva cosa intendessero, la coppia ha replicato: “Ehi, stavamo guardando le telecamere a circuito chiuso e abbiamo visto che hai preso due pezzi della torta nuziale. Abbiamo annunciato che ogni ospite deve pagare per ogni fetta e abbiamo notato che tu hai pagato solo per una. Per favore, invia 4,20 euro al più presto”. “Al più presto”, neanche fosse una questione di vita o di morte!



Il commento del web

Facile immaginare che il pubblico della rete si sia schierato dalla parte del povero ospite goloso. “Mi piacerebbe passare i miei primi preziosi giorni da neo-sposo a controllare le telecamere a circuito chiuso per vedere da chi dei miei cari riesco a riscuotere per 4,20 euro”, scherza un utente. Mentre altri sono molto più severi: nessuno vorrebbe far pagare gli ospiti per la torta, figuriamoci guardare le telecamere per farsi rimborsare il bis. Poi dicono dei liguri, ma questi inglesi sono molto peggio!



In Italia però si usa la busta

Tutti sconvolti per il “prezzo” della torta nuziale, ma in Italia è ormai consolidata l’abitudine della busta, ormai diventato direttamente un bonifico. Le cifre sono decisamente più alte dei 4 euro della torta del racconto. I matrimoni sono molto costosi e spesso gli sposi faticano a pagare tutto. Certo un tempo era tutto più romantico con la lista nozze e i frullatori da scartare dopo il ricevimento. Infine c’è la considerazione più importante da fare però: se non ce lo si può permettere perché sposarsi? Sicuramente non lo ha ordinato il medico.