Il vendemmiatore si presenta in tribunale con il trattore e diventa una star

L'udienza davanti al giudice di pace

Francesco Bertossi, di professione lavora nell’azienda agricola Colle Villano di Faedis; doveva presentarsi davanti al giudice di pace nel tribunale di viale 23 marzo a Udine. Aveva urgenza di spostare l'udienza per le incombenze della vendemmia dell’azienda in cui lavora. Purtroppo per tempi tecnici, lo spostamento non gli è stato concesso anticipatamente e l’unica soluzione era quella di salire a bordo del suo trattore e presentarsi direttamente davanti al giudice.

L'arrivo in tribunale sul trattore non è passato inosservato

Il suo arrivo con il trattore ha attirato l'attenzione di tutti: "È la prima volta, in tanti anni di carriera in tribunale, che vedo un imputato arrivare in trattore" dicono gli addetti del tribunale di Udine.

Ma la sua mossa ha avuto anche un riscontro concreto proprio sul suo lavoro. Tantissimi curiosi sono diventati ammiratori dell’uomo e soprattutto del suo vino, a cui l'uomo sembra essere così dedito. Le vendite della sua azienda agricola sono schizzate alle stelle in pochi giorni, ci auguriamo quindi che la vendemmia sia andata a buon fine!

Priorità: vendemmia

Intervistato dopo la sua apparizione, ha dichiarato: "Sono molto impegnato con la vendemmia in questi giorni e avevo inviato una richiesta per il rinvio, la settimana scorsa – ha spiegato Francesco a Udine Today – Ho fatto tutto in fretta perché le piogge dell’ultimo periodo hanno fatto ritardare i lavori e la raccolta si è protratta. Lo spostamento dell’udienza non è stato concesso per mancanza dei tempi tecnici e così ho dovuto chiederlo verbalmente alla giudice Carla Milocco. Mi è stato accordato e ci rivedremo a novembre”.