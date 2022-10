L'azienda propone ai dipendenti di tornare dallo smart in ufficio portandosi il cane

Portatevi anche i cani, ma tornate in ufficio!

L’azienda Fujitsu Ltd sta provando a convincere i dipendenti a tornare dallo smart working proponendo loro di portarsi il cane in ufficio. Se ci pensate sono tantissime le persone che hanno approfittato del lockdown per prendere in casa con sé un animale domestico, sfruttando il molto tempo passato in casa proprio per educarlo. Lo smart working, però, (forse) non può durare per sempre e alcune aziende sostengono che sia importante ritrovare il contatto umano della presenza fisica in ufficio. Da qui l’idea geniale: “portatevi pure il cane sotto la scrivania”, questa la proposta dell’azienda di Kawasaki. Per ora è solo un progetto sperimentale che permette l'ingresso di un massimo di sei cani al giorno, ma l’esperimento sta riscuotendo successo e potrebbe essere replicato e ampliato.





Tutto è cambiato dopo il Covid

Il dirigente dell’azienda, Mitsuya Akamatsu, ha spiegato così l’iniziativa: “A causa del Covid, le nostre vite professionali e personali hanno subito enormi cambiamenti. E pensiamo che delle modifiche fossero necessarie anche in ufficio. Non possiamo ancora dire se continueremo questo stile di lavoro al fianco degli animali domestici, perché è ancora un test, ma personalmente penso che sarebbe bello vedere questa iniziativa diffusa in tutta la nostra società”.





Chi è tornato con il cane è contento

“La comunicazione è molto più difficile poiché il lavoro a distanza è diventato la norma ovunque", spiega Yuka Hatagaki, 30 anni, una delle dipendenti rientrate in ufficio con il suo barboncino Noel. “Avere il proprio animale domestico intorno è un ottimo modo per tornare in contatto con le persone, oltre a rilassare l'ambiente”.



Lavorare con il cane rende più produttivi

E per chi pensa che avere il proprio peloso in ufficio potrebbe distrarre, c’è uno studio che dice l’esatto contrario: una ricerca condotta dall’Università di Lincoln, nel Regno Unito, dice che chi va a lavoro con il cane si sente più soddisfatto (22%) e concentrato (33,4%). Non sembrano esserci controindicazioni in questo esperimento: più cani in ufficio per tutti!