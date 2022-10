In Oregon esiste una casa dove le leggi della fisica sono sovvertite

Oregon Vortex

In Oregon (USA) esiste un’attrazione sul ciglio della strada, aperta al pubblico nel 1930 e che ancora oggi fa parlare di sé. Come mai? Qui accadono fenomeni incredibili e difficili da spiegare, cose che mettono in discussione le leggi della fisica tradizionale. In questa strana abitazione le persone appaiano più alte o più basse, capita che oggetti come palle e palloni possano rotolare in salita e che alcuni oggetti appaiano più grandi o più piccoli a seconda del luogo in cui si trovano. Ultima stranezza: i cavalli non vogliono entrarci, qualsiasi cosa voglia dire.





La Casa del Mistero

Oregon Vortex, anche conosciuta come la “casa del mistero”, nacque come ufficio per una società mineraria, la Old Grey Eagle Mining Company, a inizio ‘900. La casa poi subì un mezzo crollo e iniziarono le stranezze. A studiarla fu il geologo, ingegnere minerario e fisico John Litster. La casa sembra essere sprofondata nel terreno ad angolo e le persone, pur essendo in piedi, sembrano essere in posizione obliqua. John Litster chiamò il terreno “Vortex” perché credeva ci fosse un “vortice” di forza inspiegabile intorno alla casa. Egli fece diverse teorie, ma morì senza trovare una risposta esaustiva ai fenomeni che accadevano nel Vortex. “Quando un’altra persona, su una piattaforma piana, si allontana da voi verso il sud magnetico, appare più alta. Quando si avvicina a voi, venendo verso il nord magnetico, diventa più bassa. Questo è contrario alle leggi della prospettiva, così come le conosciamo, e deve essere visto per essere creduto”, scriveva Litster





La risposta scientifica esiste

Successivamente però altri studiosi hanno provato a dare una spiegazione scientifica. Il matematico Philip Gibbs ha dichiarato: “Ci sono diversi fattori che ci permettono di percepire la salita. Il meccanismo di equilibrio nell’orecchio interno è un sistema che abbiamo, ma anche gli indizi visivi sono importanti e possono avere la meglio. Se l’orizzonte non è visibile o non è in piano, possiamo essere ingannati da oggetti che ci aspettiamo siano verticali ma che in realtà non lo sono. Anche la falsa prospettiva può giocare un ruolo importante. Se gli alberi di una linea diventano più grandi o più piccoli con la distanza, il nostro senso della prospettiva viene stravolto. Gli oggetti lontani possono sembrare più piccoli o più grandi di quanto non siano in realtà”. Si chiama illusione ottica della “collina gravitazionale”, ed è quella che farebbe sembrare tutto in credibile dentro i Vortex. Nulla di paranormale quindi, semplicemente a volte la realtà supera la fantasia, e la magia!