"Mia mamma esce con il mio ex e non lo immagina nemmeno"

La madre ha presentato alla figlia il nuovo flirt

Una ragazza quando ha conosciuto il nuovo fidanzato della mamma ha avuto un momento di shock. Quell’uomo prima di uscire con la mamma, era uscito con …la figlia!

La giovane donna, 23 anni, ha raccontato su Reddit la sua storia: era andata un paio di volte a letto con quell’uomo di quarantanove anni che adesso però frequenta la madre, ignara di tutto. “Ho incoraggiato mia madre a uscire con qualcuno per un po’ – scrive la donna sul popolare forum –. È stata una madre single per la maggior parte della mia vita e sembrava che la sua unica priorità fossero i figli. Mia madre merita amore come qualsiasi altra persona, ha messo noi al primo posto per così tanto tempo che era ora di mettere se stessa al primo posto per una volta”.

La mamma ha trovato un uomo, ma quello sbagliato

Tutto molto bello, ma il caso è stato proprio beffardo: “Dopo avermi ascoltato, ha incontrato un uomo e sono stata felice per lei. Ma di recente mi ha presentato il suo nuovo fidanzato e io l’ho subito riconosciuto perché l’anno scorso siamo stati a letto insieme un paio di volte. Ho mantenuto la calma davanti a tutti, ma internamente stavo impazzendo”. La ragazza si è trovata in una situazione di grande imbarazzo, e figuriamoci l’uomo, diviso tra mamma e figlia.

L'uomo era in grande difficoltà

“So che anche lui lo sa, – continua la giovane – visto che è venuto da me quando siamo rimasti un attimo da soli e mi ha chiesto di non dirlo a mia madre. Non credo di poterlo fare. Voglio dirglielo, ma non voglio fare del male a mia madre. Non voglio che lei e lui diventino super seri o peggio che lui diventi il futuro patrigno o qualcosa del genere. Come faccio a dirglielo senza spezzarle il cuore o senza che mi odi?”. Una situazione davvero complicata: ora la ragazza dovrà scegliere tra la felicità di sua mamma e la sua personale serenità. Voi cosa fareste al suo posto?