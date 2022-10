“Stavamo bene insieme”: il documentario sugli anni d’oro del Milan che commuove i tifosi

San Siro si riempie di ricordi rossoneri



Un palco montato al centro di un San Siro deserto: la scena è riempita dalle parole di Ambrosini, Gattuso, Inzaghi, Maldini, Nesta e Pirlo, protagonisti assoluti degli anni d’oro del Milan dal 2003 al 2007. Stavamo bene insieme è il documentario che racconta le imprese di una squadra fortissima che in cinque anni è riuscita ad arrivare tre volte in finale di Champions League (vincendone due), una in semifinale e una ai quarti.



Un gruppo squadra solido e unico

I segreti dei successi macinati in quegli anni erano tecnici, tattici, ma soprattutto umani, come conferma Ambrosini in un'intervista a GQ: “Quel gruppo lì, nonostante la diversità dei caratteri, di speciale aveva la volontà comune di arrivare a un obiettivo e un piacere nel condividere dei momenti. Stare bene insieme voleva dire stare bene nel campo, nello spogliatoio, fuori dal campo, e attraverso quell'unione crei qualcosa di speciale. Che, attenzione, non vuole dire andare sempre d'accordo! Anzi, dentro al campo ci si mandava a quel paese abbastanza spesso, ma è giusto che sia così, non esiste un gruppo in cui non ci siano confronti o scontri, è sempre il modo in cui reagisci a uno scontro che determina il destino. Ci sono stati scontri per una palla non giocata in un certo modo, per alcune visioni diverse degli allenamenti o per le valutazioni di alcuni compagni. Ma poi da uno scontro nasce un dialogo in cui la base deve essere il rispetto, e quel gruppo lì il rispetto ce l'aveva dentro”.



Un film divertente e commovente per i tifosi rossoneri

Una pellicola fatta di freddure, simpatia ed emozioni, attraverso i racconti di chi ha vissuto in prima persona quel Milan. E i rossoneri di oggi, "Sono all’altezza di questa storia?", ci si chiede. “La nostra aveva una base molto solida, questa mi sembra stia mettendo delle radici”, commenta Ambrosini. In comune tra quel Milan e quello di oggi c’è sicuramente Paolo Maldini, capitano allora e direttore tecnico oggi. Chissà se il Milan continuerà a regalare, a lui e ai tifosi, emozioni di quella portata.

Ambrosini con i compagni su Instagram

Ambrosini, ha anche annunciato l’uscita della pellicola nelle sale con un post su Instagram: “A maggio ci siamo ritrovati tutti assieme e abbiamo chiacchierato dei nostri tempi. Ne è venuto fuori un docufilm in cui ripercorriamo un periodo di vita, calcistica e non, assolutamente straordinario!”. Il documentario esce il 13 ottobre nelle sale dove rimarrà per soli quattro giorni fino al 16 ottobre. Poi sarà visibile su Dazn che lo ha prodotto.