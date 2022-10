Amsterdam vuole vietare i coffee shop ai turisti

Amsterdam vuole cambiare faccia

Sono anni che la questione esiste: Amsterdam vorrebbe cambiare la sua immagine di meta per giovani sballoni e vietare definitivamente l’uso dei coffee shop ai turisti. A sostenere la mozione c’è la sindaca Femke Halsema, che vorrebbe così contrastare il traffico illegale di droghe, e arginare le mandrie di turisti che a suo dire creano più problemi che valore aggiunto o introiti alla città.

Non è la prima volta che la città prova a chiudere i coffee shop

Probabilmente la mozione sarà un flop, ma a sostenerla c’è Claire Martens, leader locale del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, di centrodestra. “È uno dei pochi interventi che possiamo fare per limitare i disagi nel centro e per cambiare la nostra immagine da droga e alcol – ha dichiarato – Amsterdam è meglio di così, e i residenti meritano di meglio. Gli addii al celibato e i turisti europei che vengono in auto per fumare erba, dormono in macchina e fanno casino non aggiungono valore alla città”. Indovinate chi è in prima linea tra questi turisti poco desiderati dalla città? Gli italiani ovviamente, insieme agli inglesi.





Una situazione controversa ad Amsterdam

La situazione nei Paesi Bassi è molto complessa: sarebbe illegale possederla, venderla o produrla, ma ci sono ampi margini di tolleranza per cui sono ammessi i coffee shop, che possono venderla fino a un massimo di 5 grammi per singola vendita. Però non si può coltivare per venderla, quindi i coffee shop la comprano da imprese clandestine, su cui si chiude un occhio. Chiudere i coffee shop vorrebbe dire quindi contrastare il narcotraffico. Probabilmente però tutto resterà così com’è perché si suppone che se si vietassero i coffee, lo spaccio di cannabis si trasferirebbe in strada, insieme alle altre sostanze illegali. Tanto vale tenersi gli addii al celibato di sbronzi che vogliono farsi le canne.