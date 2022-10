I Girasoli di Van Gogh imbrattati con la salsa di pomodoro dalle ecologiste

Un'azione dimostrativa al National Gallery

Alla National Gallery di Londra è andato in scena un attacco al mondo dell’arte da parte di attivisti ecologisti: I Girasoli di Van Gogh sono stati imbrattati di salsa di pomodoro da alcuni attivisti, impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio "Just Stop Oil". A commento dell’azione vandalica, Phoebe Plummer, una delle giovanissime autrici del gesto ha urlato: "Cosa vi interessa di più? L'arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?", come hanno riportato i media londinesi. Fortunatamente l'opera di Van Gogh era protetta da un vetro. La polizia cittadina è comunque intervenuta arrestando gli attivisti per danni aggravati.





Proteste in tutta la Gran Bretagna

In tutta la Gran Bretagna è in corso una protesta di gruppi ecologisti che sostengono la campagna "Just Stop Oil", nata in contrasto al dietrofront nella politica sull'emergenza climatica fatto dal governo di Tory di Liz Truss. In questi giorni la nazione inglese è animata da azioni dimostrative nei luoghi pubblici di maggiore interesse. Le giovani militanti si sono introdotte nella National Gallery con addosso una t-shirt bianca con la scritta "Just Stop Oil" (Fermiamo il petrolio, ora) e hanno versato il contenuto di due latte di pomodoro contro il celebre quadro di Van Gogh. Poi si sono fatte immortalare da giornalisti e curiosi davanti alla loro malefatta.



I Girasoli di Van Gogh

I Girasoli sono una serie di dipinti olio su tela realizzati tra il 1888 e il 1889 da Vincent Van Gogh. Il pittore era innamorato di questi fiori e I Girasoli sono tra le sue opere più riconoscibili e note presso il grande pubblico. I quadri sono conservati in diversi musei (New York, Otterlo, Amsterdam e Berna). Quello ospitato alla National Gallery ha un valore stimato di oltre 80 milioni di euro.