Samantha Cristoforetti torna sulla Terra: “Mi sembra di essere partita ieri”

L’ammaraggio della capsula con a bordo Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti è tornata sul pianeta Terra: la Crew Dragon Freedom, composta da AstroSamantha e da altri 3 astronauti è arrivata, come previsto, alle 22.55 del 14 ottobre al largo della Florida. Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, insieme all'astronauta italiana, sono stati poi prelevati da una nave specializzata e poi hanno lasciato la capsula. La navetta della SpaceX che ha riportato sulla Terra gli astronauti, si era sganciata dal Nodo 2 della Stazione Spaziale Internazionale per raggiungere la Terra dopo circa sette ore di viaggio.



Samantha Cristoforetti è tornata in Germania

L’astronauta italiana è tornata poi in Germania, dove si trova il Centro europeo di addestramento degli astronauti. Qui ha preso parte alla conferenza stampa di rito: "Mi sembra di essere partita ieri, questi mesi sono volati”, ha dichiarato a caldo. Ora Cristoforetti dovrà restare a Colonia per affrontare la riabilitazione dopo 170 giorni in assenza di peso: chissà che pesantezza si sente addosso.

After 170 days in space for the #MinervaMission, Samantha arrived back in Cologne, Germany, this evening after splashdown off the coast of Florida with the crew Dragon Freedom on Friday. pic.twitter.com/pg8Uy5xTDU — ESA (@esa) October 15, 2022



Il quasi record di Samantha

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Esa è la seconda donna al mondo per permanenza in orbita: ha trascorso quasi 370 giorni complessivi, accumulati nelle sue due missioni. Il record assoluto rimane però saldo all’americana Peggy Whitson, della Nasa, che ha accumulato 665 giorni nello spazio in 4 missioni. Cristoforetti ha passato 200 giorni sulla Stazione Spaziale nel 2014, nella sua prima missione, Futura. A quei giorni si aggiungono i 170 giorni della missione Minerva, dell'Esa, appena conclusa.

Un amissione riuscita

Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia ha espresso la sua soddisfazione per i successi della missione: "È stata una missione completa, ricca di eventi e di attività per Samantha. A bordo ha condotto esperimenti per l'Asi e per l'Esa e ha ottenuto importantissimi riconoscimenti". AstroSamantha è stata anche al comando della Stazione Spaziale, anche se per pochi giorni.