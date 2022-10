Harrison Ford entra ufficialmente nel mondo Marvel

Harrison Ford nella gang Marvel

Un altro gigante del cinema che entra a far parte del Marvel Cinematic Universe. Si tratta di Harrison Ford che è stato chiamato a sostituire William Hurt, scomparso, nel ruolo del generale Ross in Captain America 4.



Captain America: New World Order è solo l’inizio per Ford in Marvel

Captain America: New World Order è il quarto film dedicato al supereroe a stelle e strisce. Il protagonista sarà Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie. Il film vede in regia Julius Onah, che ha già diretto The Cloverfield Paradox e Luce, e la sua uscita è prevista per maggio 2024. Harrison Ford, a 80 anni, si è preso un impegno a lungo termine con Marvel e sarà impegnato anche in Thurderbolts, in uscita nel luglio 2024. Il film avrà al centro un team di antieroi formato da ex villain.



Il generale Thaddeus E. Ross

Il personaggio di Ross, originariamente interpretato da Hurt, si era visto per la prima volta ne L'incredibile Hulk del 2008, quando il Hulk era interpretato da Edward Norton. Il generale Ross si era poi rivisto in Captain America: Civil War, e ancora in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e infine recentemente (2021) in Black Widow, con Scarlett Johansson. A inizio anno William Hurt è scomparso, lasciando il posto a un altro grande come Ford.





Harrison Ford e le saghe

Harrison Ford non è certo nuovo alle saghe cinematografiche e vien da pensare che la sua collaborazione con Marvel sarà lunga e proficua. Harrison Ford è stato il mitico Han Solo in Star Wars, per poi diventare l’archeologo Henry Walton "Indy" Jones, in Indiana Jones. Il quinto capitolo della saga Indiana Jones uscirà nel giugno 2023, ma sarà l’ultimo con Ford protagonista, in modo che l’attore possa mettere tutte le sue energie nel mondo Marvel. In bocca al lupo per la nuova avventura!