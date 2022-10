La modella di un sito per adulti lascia ai fan il controllo della sua vita

Laurie The Poll

Laurie, modella di un sito per adulti, ha fatto una scelta davvero particolare: ha lasciato che i fan prendessero alcune decisioni importanti sulla sua vita. La ragazza si è iscritta su Onlyans, ma è rimasta delusa da quello che ha visto: si è iscritta a circa 300 account gratuiti, pagando circa 10 account per i loro contenuti, ma il risultato è stato un flop: “Ho cercato di avviare una conversazione – ha spiegato Laurie – di fare domande, di conoscerli un po’. Ma nessuno di loro ha risposto ai messaggi. Ho pensato che fosse un peccato non poter avere una conversazione di base con questi creatori di contenuti. Mi piace chiacchierare e costruire nuove relazioni, ma è difficile per me avere discussioni interessanti sui miei social media. Sono molto sollecitata. Spesso ricevo messaggi da ragazzi insistenti e strani. È difficile fare una cernita e trovare ragazzi normali con cui parlare”.



La ragazza si è messa in prima persona in gioco su Onlyfans

Laurie ha deciso di creare contenuti davvero originali: “Così ho pensato che forse c’era un piccolo posto per me su OnlyFans, un posto dove potevo essere davvero vicina alle persone, ma anche dare loro tutti i dettagli della mia vita. È così che ho iniziato a lavorare sulla piattaforma. Spesso ricevevo lo stesso commento: ‘Finalmente posso chattare e avere una vera relazione con una ragazza su questa piattaforma’”. Visto che la sua relazione non godeva di buona salute, ha deciso di mettersi in gioco anche sentimentalmente: “Credo che non fossi molto soddisfatta della mia vita sociale e sentimentale. Ho pensato di offrire ad alcune persone privilegiate la possibilità di viverla con me”. In sostanza Laurie per due volte alla settimana pubblica dei sondaggi sul suo account Telegram e tutti possono partecipare votando. I risultati appaiono solo suo Onlyfans, in modo che solo i follower possano interagire con lei.

OnlyFans le è servito a lasciare i figli

La cosa a parte essere inquietante ha avuto i suoi risvolti positivi: “Grazie ai miei fan ho deciso di lasciare il mio ex fidanzato tossico. Ho fatto un servizio fotografico notturno su un campo da tennis. Ho fatto un giro in elicottero pur avendo paura dell’altezza. Ho anche lasciato il mio stage che non mi soddisfaceva. Ma a volte si tratta di cose più banali, come la scelta della lingerie per il prossimo servizio fotografico. I sondaggi sono nelle mani della comunità, quindi non vedo l’ora di vedere cosa succederà, è solo l’inizio. Non ho rimpianti, non so ancora dove porterà questa esperienza. Lascerò che siano i fan a scegliere i prossimi sondaggi. Sono entusiasta di vedere dove andrà a finire”. Se volete contribuire all’andamento delle sue scelte di vita, iscrivetevi al suo canale Telegram oppure su OnlyFans!