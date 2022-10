Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto è amore?

La conduttrice e il campione: nuova coppia?

Due bellissimi del panorama vip italiano si sarebbero incontrati e piaciuti: si parla del campione di tennis Matteo Berrettini e di Paola di Benedetto: influencer e conduttrice radiofonica, nonché vincitrice del Grande Fratello Vip 2020.

A lanciare la bomba è il sito di gossip The Pipol che è sceso perfino nei dettagli, definendo la loro relazione come “ufficiale”.

Secondo il portale di gossip, i due si sono conosciuti sui social, esattamente come succede a molti comuni mortali nel 2022. Pare che poi abbia fatto recapitare alla bellissima conduttrice un mazzo di fiori presso la radio in cui fa la speaker. Poi i due hanno avuto modo di incontrarsi a Torino, dove hanno approfondito la loro conoscenza passando dal piano virtuale al piano carnale.



Chi è Paola Di Benedetto

Paola di Benedetto oltre ad avere molti impegni lavorativi, ha anche avuto una ricca vita sentimentale: è stata con il cantante Federico Rossi dell'ex duo Benji e Fede, ha avuto un breve flirt con un altro cantante, Rkomi. Concluso il capitolo musica, potrebbe iniziare il capitolo “sport”. D’altronde Paola Di Benedetto sta provando ad avere un buon rapporto anche con l’attività fisica, magari proprio a causa dei suoi nuovi interessi “amorosi”. Recentemente ha, infatti, dichiarato “a tutti capita di avere dei periodi no, in cui si è poco attivi, e periodi in cui cerco sempre di sforzarmi per inserire vari allenamenti nel corso della settimana, soprattutto perché conosco il benessere psicofisico che mi porta l’allenamento".





La (non) dieta di Paola Di Bendetto

Paola non fa proprio una dieta da “sportiva”, mangia un po’ quel che capita: "Ascolto le esigenze del mio corpo. Se vuole la pasta, mangio pasta, se ha voglia di pizza mangio pizza. Non vuole sembrare una frase scontata detta da chi è sempre magro e non ingrassa con niente e mangia qualunque cosa, però per me una regola fondamentale è sapersi ascoltare senza imporsi regole troppo rigide che poi non si andranno quasi sicuramente a rispettare". Inoltre ama i dessert, in particolare i ‘pancake con crema di pistacchio e cioccolato bianco’”. Chissà come riuscirà a mettere d’accordo le sue esigenze alimentari con le ferree abitudini sportive di un campione come Berrettini!