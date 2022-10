Puglia: inizia una chat hot con una donna, ma poi scopre che è sua madre

Si sono inviati centinaia di messaggi hot per un bel po' e quando hanno deciso di incontrarsi di persona, sorpresa: erano mamma e figlio!





Galeotto fu il sito di incontri

Entrambi erano presenti su un sito di incontri che li ha messi in contatto con dei nickname e senza foto che avrebbero evitato subito l’equivoco. Mamma e figlio pugliesi hanno quindi iniziato una conversazione romantico/sessuale, in attesa di incontrarsi dal vivo. Forse era meglio mantenere platonica la loro relazione, visto l’epilogo.

La notizia sta facendo il giro del web

La buffa notizia sta incuriosendo molti. Il primo a parlarne è stato il blog di Noi Notizie, ma adesso l’equivoco è di dominio pubblico. Anche gli amici dello Zoo di 105 si sono buttati a capofitto nella notizia per lasciarsi andare ai loro goliardici commenti. E in effetti vi immaginate un figlio che fa pensieri impuri su sua madre? Anche se era inconsapevole, quando ha scoperto la verità deve essere stato un duro colpo! “Quanto puoi essere sfigato?”, si domandano Marco Mazzoli & co. E in effetti quante probabilità aveva il poveretto di beccare sua madre su un’app tipo Tinder?

Quante persone usano le app di icnontri?

Secondo lei indagini più recenti condotte sull’utilizzo delle app per incontri, risulta che il 28% degli italiani ha usato almeno una volta nella vita un’app di incontri, quindi parliamo di milioni di persone!

Quali sono le app più diffuse.

Tra i giovani forse l’app più diffusa è Tinder, ma i dati ufficiali (YouGov) dicono che Meetic è l’app più conosciuta dagli italiani (70%), seguono Badoo (58%) e Tinder (52%). Come fanalini di coda ci sono Lovoo, conosciuta da 1 persona su 3 (29%) e poi Grindr e Facebook Dating. Chissà su quale piattaforma si sono incontrati i due personaggi di questa storia!