Un iPhone del 2007 è stato venduto all’asta per 40mila $

Un iPhone è stato battuto all’asta a 39.339 dollari e 60 centesimi. Non una versione all’ultimo grido, bensì uno dei modelli più vecchi mai prodotti da Apple, ma vale ugualmente una fortuna.

Come mai l’iPhone vale così tanto?

Il modello venduto all’asta per quasi 40mila euro è un iPhone 2G, o iPhone EDGE, del 2007 che si trova ancora sigillato nella sua confezione. Aprirla farebbe precipitare il suo valore (chissà se dentro c’è davvero il telefono!). Il fatto che si trovi nella sua confezione originale e immacolata ha fatto lievitare così tanto il suo valore. Lo stesso modello, normalmente usurato, varrebbe decisamente meno.

La descrizione d'asta dell'iPhone

La descrizione dell’oggetto all’asta: “Questo esemplare sigillato di first release è in condizioni eccezionali – scrivono dalla casa d’aste LCG Auctions – Praticamente impeccabile lungo la superficie e i bordi, la pellicola di fabbrica è perfetta e aderente alla scatola. Le etichette sul retro sono immacolate sotto la pellicola. Tutto originale nessun adesivo aftermarket o etichette. Nuovissimo, mai attivato. Collezionisti e investitori farebbero fatica a trovare un esemplare in condizioni migliori”. Nel 2007 l’ormai ex proprietario lo ha comprato a 599 dollari senza mai aprirlo, una mossa estremamente lungimirante.



L’iPhone 2g è un modello raro

Il modello iPhone 2g è un modello ricercato, soprattutto i primissimi esemplari lo sono. Quindi se ne avete uno ben conservato, anche se non sigillato, è possibile che qualche collezionista vi offra anche 1.000 euro.



I precedenti oggetti Apple di valore

L’azienda della Mela fa impazzire i collezionisti e non è la prima volta che alcuni loro oggetti vengono battuti a cifre folli. Ad agosto c'era stato un iPhone venduto a una cifra da capogiro: si trattava di un modello aggiudicato a 35mila dollari. Nel 2017, in Germania, Colonia, un ingegnere amante di computer d’epoca ha speso 100.000 euro per il primo hardware creato da Cupertino, il modello Apple 1 del 1976. La stessa macchina ha quintuplicato il suo valore quando è morto Steve Jobs ed è stata venduta per 500 mila dollari. E non dimentichiamoci degli iPod, ormai decisamente vintage: l’iPod originale grigio metallizzato può valere anche 4.000 dollari!

Frugate bene in casa per trovare oggetti marchiati con la Mela più famosa del mondo, valgono parecchio!