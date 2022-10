Drew Barrymore: niente sesso da 6 anni

La confessione sul suo blog

Drew Barrymore ha dichiarato di non fare sesso da sei anni, cioè da quando si è separata dal terzo marito. L’attrice ha scritto un post intimo e profondo sul suo blog: "Sono in una fase completamente diversa della mia vita e forse nel prossimo futuro avrò una relazione - scrive Drew Barrymore - Per ora non è stata semplicemente una mia priorità. Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione. Non c'è niente di male in questo! Assolutamente, nulla di male. Non giudico! E anzi, festeggio il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero. Per me non ha funzionato".



Drew Barrymore aspetta l’uomo giusto

Drew non odia il sesso, semplicemente non è arrivato l’uomo giusto per lasciarsi nuovamente andare: “Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l'amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa. Quindi, per la cronaca, non odio il sesso!".

In passato ha avuto diverse relazioni importanti

Drew Barrymore nel 2012 ha sposato il consulente artistico Will Kopelman da cui poi si è separata nel 2016 (e da allora ha smesso di fare sesso). Insieme i due hanno due figli: Olive (9 anni) e Frankie (8 anni). Ma prima del padre dei suoi figli ci fu prima un matrimonio lampo con il barista Jeremy Thomas, nel marzo 1994 (durato solo alcune settimane) e poi nel luglio 2001 sposò Tom Green, ma anche in questo caso l’unione è durata poco, appena 6 mesi,