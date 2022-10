Ci sono alcune posizioni che vi faranno dimagrire facendo l’amore

Spesso ci proviamo a convincerci che fare sesso sia efficace come andare in palestra per mantenere la linea. Uno studio fatto nel 2013 da un team di esperti ha rilevato che in media gli uomini brucerebbero 4,2 calorie al minuto durante l’atto e le donne solo circa 3,2 calorie al minuto. Considerando una durata media di 5,4 minuti (sì, questa è la triste realtà), le calorie bruciate sarebbero davvero poche. Per consumare più calorie bisogna “farlo strano”. In particolare ci sono 5 posizioni che consentono di bruciare molte più calorie rispetto a quelle più classiche. Quindi addio “missionario” e benvenute posizioni acrobatiche:

La carriola

In questa posizione l 'uomo è in piedi e la donna a carriola, con le mani sul pavimento e con le gambe gentilmente sostenute dal partner. In questa posizione, faticosa per entrambi, si brucerebbero molte calorie, perfetta per tenersi in forma, quindi. Se poi il partner è instancabile, potrebbe fare anche delle flessioni durante la pratica sessuale a carriola.



Farlo in piedi

Per bruciare più calorie durante il sesso, potrebbe bastare scordarsi di usare il tanto comdo letto/divano e decidere di fare l’amore in piedi. Il partner può tenere la compagna in braccio e allenare bicipiti e quadricipiti, mentre in questo caso la donna può “godersi” il momento senza troppa fatica.



Cowgirl al contrario

Questa posizione prevede che uno degli amanti sia sdraiato di schiena. L’altro si mette sopra di lui a cavalcioni sul suo fondoschiena e rimbalza a piacimento, scegliendo ritmo e intensità che desidera, ovviamente maggiore è la frequenza e la “foga”, maggiori saranno le calorie fatte fuori in modo assolutamente piacevole. Ovviamente in questo caso a “lavorare” è il partner che “cavalca”.



Il serpente

Questa è una posizione da contorsionisti, come il nome fa bene intendere.

Da seduti uno dei due partner si fa carico del peso dell’altro e fa un bel po’ di esercizio fisico. Questo tipo di posizione è riservato a chi ha una buona preparazione fisica, perciò astenersi se fuori allenamento!



Il “Burro Churner"

Forse non avete mai sentito questo strano nome, si tratta di una posizione in cui uno dei due partner parte sdraiato, portano i piedi sulle spalle e piegando il suo corpo a metà, con il lato B verso il soffitto e la testa verso terra. L’altro amatore si deve accovacciare sull’altro per iniziare l’atto sessuale. Faticoso già da spiegare, figuriamoci da mettere in pratica!



Con queste 5 posizioni, sarete sicuri di fare la vostra giusta quantità di fitness quotidiana!