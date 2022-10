Marco Bellavia in studio al Gf Vip dopo 20 giorni dal suo abbandono

Marco Bellavia torna in tv dopo l’abbandono della casa del Gf Vip 20 giorni fa, a causa di una brutta depressione che lo ha messo al centro di critiche, derisioni e bullismo da parte dei compagni di avventura. Marco dice di stare bene ora: “Ho vissuto questo squilibrio emozionale, ma che ho recuperato in poco tempo”.

Non ha vissuto momenti facili da digerire, tra pianti, ansia e l’emarginazione da parte dei compagni: “La cosa che più mi soffrire è pensare a mia mamma Rita che a casa piangeva a 89 anni, ho pensato a mio figlio e alla mia famiglia. Mi ero perso, non dormivo, come se fossi ubriaco. Non avevo riferimenti, non sono riuscito a organizzarmi, non ero il disturbatore, non è stata una finta, altrimenti avrei vinto un premio Oscar. La gente si vergogna a dire che è depressa, ma dobbiamo continuare, la vita va avanti, nonostante la pandemia, nonostante la guerra, è la nostra resilienza".





Il confronto con gli ex compagni del Gf Vip

Dopo il racconto della sua guarigione, Marco incontra faccia a faccia le persone che lo hanno ferito ed emarginato. Il primo confronto è con Ginevra Lamborghini, squalificata proprio per il suo comportamento discriminatorio: “È bello vederti, sei stato il mio pensiero fisso da quel primo ottobre, mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata la mia intenzione, ho ripensato alle cose che ho detto e le parole che ho utilizzato e ho visto una dinamica di branco, mi sono sentita subito in colpa", spiega Ginevra. Marco risponde: "Le persone che ci hanno guardato da casa si sono sentite colpite e coinvolte, anche se non hanno mai vissuto il bullismo. Io ti perdono come ho fatto da subito, ma devi chiedere scusa a tutto il pubblico". "Hai detto bene, le mie scuse le meritano tutte le persone che sono rimaste ferite, oggi capisco tutte le persone che si sono sentite sole nel silenzio delle loro menti", replica Lamborghini.

Poi il confronto con Giovanni Ciacci: "Io devo chiederti scusa, ho sbagliato, ho pensato al gioco e non al tuo disagio, posso abbracciarti?". E tutto si chiude in un abbraccio. Infine l’ultimo faccia a faccia con Gegia che scoppia in lacrime: "Ho cercato di aiutarti ma anche io non stavo bene, io cercavo di stimolarti... ti chiedo scusa". Tutto è bene quel che finisce bene.





L'incontro romantico con Pamela Prati

Finite le riconciliazioni con chi lo ha ferito maggiormente, Marco ha la possibilità di incontrare Pamela Prati con cui era nata una particolare sintonia nella casa. Lei è visibilmente emozionata e lui le dice: “Tutte le cose che ho provato erano autentiche, volevo davvero baciarti... avrei voluto fosse una storia d'amore, ma ho cominciato a stare male e mi sono tirato indietro". I due lasciano la porta aperta a una possibile evoluzione romantica del loro rapporto, una volta che terminerà il programma anche per Pamela: "Recupereremo quando uscirò", promette la Prati.

Bellavia ha poi ancora l’occasione di incontrare i concorrenti rimasti in casa, freezati per l’occasione, e si sfoga con un pungente discorso: “Ho avuto un problema e sono uscito da soli perché voi me ne avete dette di tutti i colori. Si salvano solo due o tre su 22. Ora sono lucido, mi sono ripreso, mi fa rabbia essere fuori da questo gioco che ho sognato per 22 anni. Voi ci avete messo 22 giorni per farmi fuori, la colpa è mia ma è anche un po' vostra”. Ha poi spronato i vipponi della casa a fare meglio: “Non vi chiedo scuse ma vi chiedo di proseguire in maniera ottimale per costruire qualcosa. Da una cosa brutta può venire una cosa bella”.