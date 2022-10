Bullizzata a scuola oggi è Miss Inghilterra e ingegnere aerospaziale

Da piccola, Jessica Gagen, veniva presa in giro dai compagni per via dei suoi capelli rossi, oggi, a 26 anni, si è presa una rivincita che ha zittito tutti: è diventata Miss Inghilterra.

Jessica è originaria di Skelmersdale, nel Lancashire, e ha raccontato la sua storia per dare una prova di quanto conti la forza di volontà per prendersi una rivincita sui pregiudizi e la violenza verbale. “Durante la scuola secondaria sono stata presa in giro perché ero rossa. Non ne ho parlato molto durante la competizione dell'anno scorso perché sono una grande sostenitrice del lasciare la negatività nel passato, ma non c'è mai stata una Miss Inghilterra dai capelli rossi”, ha raccontato al Daily Mail la neoeletta Miss.





Le violenze subite a scuola dalla Miss

“Sono stata costretta a mangiare il mio pranzo chiusa nei bagni, a scuola, per non essere disturbata. E una volta hanno anche cercato di darmi fuoco, provocandomi un'ustione”, ha raccontato con difficoltà la ragazza. “Anche se non penso che i bambini fossero maligni nel farlo, ci sono stati sicuramente momenti in cui lo erano. Ero davvero arrabbiata per tutto questo, ma sono determinata a mostrare ai bambini che stanno affrontando la stessa cosa che non sarà sempre così”.

Jessica non solo ha conquistato il titolo di Miss, ma ha anche conseguito una laurea in ingegneria aerospaziale di cui è molto fiera. In un post su Instagram ha invitato le ragazze a prendere maggiormente in considerazione le materie scientifiche, le cosiddette STEM (science, technology, engineering and mathematics), per avviarsi a una brillante carriera come quella di pilota o ingegnere! La sua storia è sicuramente un esempio di come reagire in maniera positiva e costruttiva a violenze crudeli e ingiuste.