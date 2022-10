Amici di letto: è una buona idea o può essere un disastro?

Amicizia + sesso sembra una gran bella accoppiata. Se ci si trova in questa situazione ci si definisce “amici di letto” o in inglese “Friends with benefits”, sembra una situazione ideale, ma la scienza dice che è spesso solo una cattiva idea.

Kendra Knight, professoressa di comunicazione alla DePaul University, ha affrontato proprio la questione “amici di letto” in uno studio in cui ha coinvolto 25 ragazzi del college che avevano amici di letto, per capire benefici e costi di queste situazioni. Secondo Knight, essere amici di letto, dovrebbe significare impostare una comunicazione onesta ed esaustiva sui confini del rapporto, ma questo non avviene quasi mai. Gli amici che fanno sesso, ddificlmente parlano del loro rapporto, perché una comunciazione troppo “avanzata” appesantirebbe un rapporto teoricamente nato come qualcosa di leggero e senza impegno.





E se poi uno si innamora?