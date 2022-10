Roberto Baggio autografa la Panda a un tifoso: “La impreziosiamo”

Un tifoso di Roberto Baggio ha chiesto al suo idolo di autografargli la macchina: una Fiat Panda, si trattava dello storico modello della prima serie. Sicuramente ora quella Panda vale molto di più: sarà stata una mossa strategica del proprietario dell'auto per aumentarne il valore oppure uno spassionato gesto di ammirazione? Non lo sapremo mai, ma intanto la scena, ripresa dall’uomo con il suo smartphone, è virale.



Nel video il fan chiede al Pallone d’Oro 1993 di firmare prima la portiera dell'auto internamente e poi il cofano del pandino blu. La scena è ancora più significativa perché Robi Baggio ha una particolare passione per la Panda. Il suo modello grigio 4x4 è diventato famoso sui social grazie al profilo della figlia Valentina che ha postato la foto del suo umile mezzo su Instagram. Mentre la maggior parte degli idoli del calcio sono appassionati di Porsche, Lamborghini e auto di lusso, lui ha una particolare predilezione per la sua Panda, che usa per spostarsi quando lavora nella sua tenuta veneta immersa nella natura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Willa (@v_baggio)



La Panda e Roberto Baggio, due miti intramontabili

La Panda è un modello con oltre 40 anni di storia, la prima serie dell’auto risale infatti al 1980 e fu disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ne sono stati fatte quasi 8 milioni in questi decenni di storia: un vero e proprio mito delle quattroruote. Il campione Baggio non è da meno. Ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e sfiorato la vittoria del Mondiale con la Nazionale Italiana nel 1994, quando sbagliò il rigore durante la finale contro il Brasile. Un episodio che segnò la sua carriera, ma contribuì anche alla sua fama, rendendolo un mito fuori dagli schemi. Umile e famoso in tutto il mondo, prorpio come la Panda.