Mae Jemison: la storia della prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio

Mae Jemison non è una persona qualunque. A 16 entrò alla Stanford University, qui si è laureata in Ingegneria Chimica, e poi alla Cornell University in medicina. Ha fatto volontariato in Kenya, Thailandia e Cuba. Nei suoi anni di volontariato in Africa occidentale, ha sviluppato studi sulla schistosomiasi, la rabbia e un vaccino contro l'epatite B. Nel suo tempo libero ha imparato lo swahili, il giapponese e il russo e preso lezioni di ballo con l'Alvin Ailey American Dance Theatre.

Per non farsi mancare nulla, nel 1985 Mae Jemison mandò la domanda per il programma di addestramento della NASA e fu scelta nell’87 tra 2000 candidature. Il 12 settembre 1992 iniziò il suo storico viaggio nello spazio: trascorse ben 190 ore, 30 minuti e 23 secondi a bordo dello Space Shuttle Endeavour, diventando la prima donna nordafricana a viaggiare nello spazio.

A Mae Jemison non piace che si sottolineino le sue origini per evidenziare il suo primato: “Quando mi viene chiesto dell'importanza per i neri di quello che faccio, lo prendo come un affronto. Presuppone che i neri non siano mai stati coinvolti nell'esplorazione dei cieli, ma non è così. Gli antichi imperi africani - Mali, Songhai, Egitto - avevano scienziati e astronomi. Il fatto è che lo spazio e le sue risorse appartengono a tutti noi, non a nessun gruppo”.

Mae Jemison e la sua battaglia per avvicinare i giovani alle stem

La battaglia di Mae Jemison oggi è incentrata sul ruolo della formazione che fin dalla scuola deve offrire a tutti le stesse possibilità. Così nel 1993 Mae ha creato dei programmi per sensibilizzare i giovani alle Stem: “A volte le persone hanno già deciso chi sei senza che la tua storia risplenda. Tu, non permettere a nessuno di privarti della tua immaginazione, della tua creatività o della tua curiosità. È il tuo posto nel mondo; è la tua vita. Continua e fai tutto il possibile con esso, e rendilo la vita che vuoi vivere. Non essere mai limitato dalle limitate immaginazioni di altre persone. Se adotti i loro atteggiamenti, allora la possibilità non esisterà perché l'avrai già escluso ... Puoi sentire la saggezza degli altri, ma devi rivalutare il mondo per te". E il mondo di Mae Jemison è costellato di successi e primati, che continuano: Jemison è infatti l’attuale presidente di “100 Year Starship", un programma che mira a far viaggiare entro 100 anni gli esseri umani oltre il nostro sistema solare, a presceindere dal loro sesso o dalle loro origini!