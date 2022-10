Alcune posizioni a letto possono essere “pericolose”: ecco quali sono da evitare

Il sesso sicuro non è solo il sesso che si fa proteggendosi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Il sesso sicuro è anche quello che evita la rottura del membro, che a quanto pare è più frequente di quanto non si pensi!

Lo ha rivelato il Secondo il Dr. Raj, un chirurgo inglese, che sul suo account TikTok ha svelato qual è la posizione sessuale più pericolosa per il membro maschile: si tratta della posizione Reverse Cowgirl. Pare che il 50% dei casi che arrivano in ospedale per la rottura del pene sia riconducibile a questa posizione. La posizione prevede che la partner sia seduta sopra al compagno, dandogli la schiena. Chi sta sopra riceve la penetrazione mentre guarda i piedi del partner seduto.

Questa pericolosa posizione può portare a uno strappo della nella tunica albuginea, che è una guaina di tessuto gommoso che consente al pene di allargarsi in larghezza e lunghezza durante l'erezione: “Se c'è qualche spinta irregolare o se i movimenti delle due parti non sono sincronizzati, potrebbe causare l'uscita del pene e il suo schiacciamento dall'osso pubico femminile”, spiega il dott. Raj.





Le altre posizioni a rischio "rottura" del membro

Anche il New York Post, ha parlato di alcune posizioni sessuali rischiose, tra queste ci sarebbe il Doggy Style (con il prartner dominato a quattro zampe), catalogata come la più temibile tra le posizioni sessuali pericolose. Al secondo posto, per il NYP ci sarebbe il Missionario e al terzo, l'Amazzone. Ma allora non si può stare tranquilli in nessuna posizione!

Lo studio di riferimento è quello pubblicato nella rivista Advances in Urology, che conferma che il 50% dei casi di frattura del membro sono stati provocati dalla posizione che vede la donna dominante. “La nostra ipotesi è che quando la donna è sopra, di solito controlla il movimento con tutto il suo peso corporeo che atterra sull’organo eretto, non essendo in grado di interromperlo quando subisce un’entrata sbagliata. Questo danno è di solito minore nella donna che può non avvertire alcun dolore, ma c’è un maggiore rischio per il membro”, spiegano i ricercatori. Quando domina la donna, occhio al pene!