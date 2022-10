A 11 anni guida il furgone con il papà a fianco: multa da 5000 euro

Lo scorso weekend i militari, impegnati a controllare la viabilità su una panoramica in Vallecamonica, sono stati scioccati nell’incappare in un furgone guidato da un bimbo di 11 anni. E nel padre beatamente seduto a fianco.

Era sabato sera quando i carabinieri della Stazione di Artogne (Brescia) si trovavano tra le frazioni di Montecampione e Vissone, in un tratto di strada che sale verso la montagna. A metà serata hanno incrociato un furgone in via Panoramica, apparentemente senza autista. I militari hanno così deciso di seguire il furgone sospetto. Alla guida (purtroppo o per fortuna) qualcuno c’era, ma era appunto un ragazzino che malapena arrivava al volante. Quando le forze dell’ordine hanno fermato il mezzo, padre e figlio si sono invertiti frettolosamente di posto, ma ormai gli agenti avevano già capito quale fosse la situazione. I due non hanno tentato di giustificarsi, ma hanno provato a negare l’evidenza. A nulla è servito il tentativo di arrampicarsi sugli specchi, perché gli agenti hanno staccato una multa di ben 5000 euro al padre del bimbo-pilota.

Quando si commettono delle infrazioni e si viene colti inflagranti, la tentazione di inventare scuse strampalate è molto grande. Un uomo di 31 anni, ad esempio, è stato fermato negli USA dalle forze dell’ordine mentre andava ai 309 chilometri orari. Il giovane, alla guida di una Chevrolet Corvette si è scusato dicendo: “Stavo andando a fare colazione”. Tra l’altro l’uomo aveva anche un tasso alcolemico superiore al limite consentito, quindi secondo la sua versione dei fatti stava correndo ubriaco a una velocità supersonica per concedersi un caffè e una brioche. Inattaccabile.





Non in tutto il mondo si guida a 18 anni

In Italia l’età minima per ottenere la patente di guida è di 18 anni, ma non è così dappertutto: in alcuni Paesi l'età richiesta è più elevate e in altri addirittura inferiore. L’esempio più eclatante quello degli USA dove per conseguire la patente di guida basta avere 16 anni. In nessun Paese nel mondo, però, si può guidare a 11 anni!