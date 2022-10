Comico trans si spoglia nudo e suona il piano: Friday Night Live da shock

Jordan Gray aveva quasi terminato la sua performance al piano l’esecuzione di una canzone piuttosto volgare sulle critiche al mondo trans, quando è accaduto l’impensabile: il comico transgender si è alzato dal piano e si è strappato letteralmente i vestiti di dosso, poi è tornato al piano e ha iniziato a suonare lo strumento con il suo pene. In studio il pubblico ha accolto il gesto con schiamazzi misti ad applausi, ma da casa non sono mancate le critiche per il gesto inaspettato.

‘I haven’t had a Yorkie bar in five years.’ - Jordan Gray (@Talldarkfriend) on the difficulties of being transgender. What a moment. #FridayNightLive #TruthAndDare pic.twitter.com/3o34Dl2es1 — Channel 4 (@Channel4) October 21, 2022

In occasione dello show televisivo Friday Night Live, Jordan Gray stava concludendo la sua performance cantando la canzone Better than you, quando il comico si è alzato e ha esclamato: "La cosa migliore della tv in diretta è che posso fare cose stupide come questa". E terminata la frase si è strappato di dosso il completo fucsia rimanendo completamente nudo. A quel punto ha ripreso a suonare il pianoforte, ma utilizzando il pene per farlo, di fronte a un pubblico rumoreggiante.

Lo show ha attirato critiche e apprezzamenti

L'episodio ha attirato le critiche di moltissime persone sul web, tra cui la scrittrice Helen Joyce che ha descritto così il siparietto: “Assolutamente vergognoso. Un crimine sessuale commesso davanti alla telecamera. Mentre gli idioti urlano e applaudono". giudizio severo per il comico e per il pubblico. C’è chi invece ha apprezzato la performance tanto da definirla meglio dello “show” che è incorso nel parlamento inglese in questi giorni: Jason Isaacs (il Lucius Malfoy di Harry Potter) ha scritto su Twitter che Jordan Gray è stato “molto più dignitoso del Parlamento oggi”.