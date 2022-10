Halloween a Milano? Come districarsi tra zucche e feste in maschera

Cosa fai ad Halloween? Una volta ci metteva ansia programmare l’ultimo giorno dell’anno, ma da qualche anno a questa parte, anche Halloween è diventata una festa assolutamente mainstream ed è impossibile non partecipare a uno dei tantissimi eventi organizzati in tutta Italia. A Milano e in Lombardia ci sono un sacco di occasioni per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno.

Se siete tipi da Musei e Castelli avete alcune alternative:





Il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci organizza quattro giorni di attività e laboratori per bambini a tema. Dal 29 ottobre al 1°novembre, dalle 9.30 alle 18.30. Dal laboratorio 'Luci e ombre spaventose' a quello 'Dolci scherzetti' in cui i bambini potranno utilizzare cibi scivolosi, mollicci e che brillano al buio per creare dolcetti paurosi.

Lunedì 31 ottobre al Planetario di Milano ci saranno due appuntamenti di Halloween: alle 17.30 'Animali della notte, brividi fra le stelle', per bambini dai 6 anni in su per scoprire quali sono gli animali notturni. Alle 21 'Streghe, fantasmi, stelle vampiro e zucche cosmiche' in cui si identificheranno degli oggetti dall'aspetto inquietante che popolano il cosmo.

Alla Fabbrica del Vapore, andrà in scena un party notturno la sera del 31, all'interno dell'industrial space di via Messina 26. Dalle 22.30 in poi sarà possibile visitare anche la mostra 'Andy Warhol-la pubblicità della Forma' durante la notte, previo prenotazione. Allo spazio Fattoria, sempre all'interno della Fabbrica del vapore, l'associazione Lilliput organizza per sabato 29 ottobre l'evento 'pozioni e danza mostruose' con laboratori per bambini accompagnati dalle famiglie.



La moda dei campi di zucca

Ultimamente sta prendendo piede anche da noi la tradizione dei "pumpkin patch", un campo di zucche in cui è possibile raccogliere e intagliare la propria zucca per trasformarla nella tipica lanterna di Halloween:

A Nerviano (nel milanese) si trova per esempio Il Campo di Federica , visitato dai Ferragnez e dai calciatori dell'Inter. Pagando un ticket si può acquistare una zucca, visitare il campo in cui si trovano vari punti per le foto ricordo e poi accedere all'area creatività per decorare le zucche.

Sempre in provincia di Milano, a Vimodrone si può visitare anche il pumpkin patch di Agricola delle Meraviglie by Steflor . Qui troverete 12mila metri quadrati in cui passeggiare e 41 varietà di zucche di tutti i colori e dimensioni per trovare quella giusta da intagliare direttamente sul posto.

Il Campo dei Fiori di Galbiate, che si trova in provincia di Lecco, organizza la "caccia alla zucca" e laboratori per decorare la propria zucca, e corner per le foto, affacciati sul lago di Como.



Halloween a teatro

Anche a teatro si fanno spettacoli a tema Halloween:

Al Manzoni lunedì 31 ottobre alle 18.30 va in scena "La Famiglia Transylvania 1 & 2".

Il Teatro Martinitt propone domenica 30 ottobre alle 11.30 lo spettacolo "Chi ha paura di chi?", per i più piccoli.

Domenica 30, al Teatro Guanella, va in scena alle 16 il musical "It's Halloween", con personaggi e trame delle fiabe più amate che si incrociano.



Le feste di Halloween



Per gli irriducibili di cibo e party, ovviamente Milano è il posto giusto:

All'Anteo palazzo del cinema, la sera del 31 ottobre, ad Halloween si organizza una cena nella sala Nobel Eataly, qui si può mangiare mentre si guarda un film (horror). Vellutata di zucca e castagne al crumble croccante, ricotta di pecora, mini-cono ricoperto al fondente con dolcetto o scherzetto al suo interno e granella di pistacchio. Questo il menù a tema per la serata spettrale.

All’Alcatraz c’è la 'festa di Halloween più grande di Milano'.

Al Fabrique una serata anni Novanta.

Al The Club in corso Garibaldi la notte è animata dall'Evil circus a partire dalle 22.30.

Festa a tema e tutti vestiti in maschera anche al Just Cavalli per l'Halloween Night.

Ai Magazzini Generali la festa sarà ispirata al film horror "The Strangers".

Halloween all’aperto

Il 30 ottobre e il 1° novembre alla cascina del Parco Nord di Milano, c’è la mostra immersiva di Scuola Forestami 'Dentro le foreste', che per Halloween diventa un'esposizione stregata con spaventose attività e giochi inclusi nel biglietto.

L'Anello di Re Salomone, il centro di recupero di animali disabili nel Boscoincittà, organizza il pigiama party di Halloween in fattoria (durante le serate da sabato a martedì) con balli, giochi, laboratori, visita agli animali mentre dormono e film prima di andare a dormire.

Il Bosco eremo Locatelli a Corbetta organizza per il 31 ottobre, nel pomeriggio organizza una passeggiata in maschera nel bosco, con laboratori creativi e dolcetti per Halloween, mentre gli adulti nella notte del 30 e del 31 ottobre potranno partecipare all'Halloween escape wood: una escape room nei boschi!





Halloween, le iniziative di solidarietà

Se oltre a fare festa, volete fare del bene ad Halloween:

Il 27 e il 28 ottobre l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano , dalle 9 alle 17.30, ci sarà un banchetto di Halloween solidale: qui sarà possibile acquistare cappelli da strega, dolcetti a tema, borsette porta caramelle e fantasmi per addobbare casa con una piccola donazione. Il ricavato sarà devoluto ai progetti dedicati ai bambini e ragazzi con disabilità.

Il Comitato Maria Letizia Verga, impegnato per favorire lo studio e la cura della leucemia nel bambino, per Halloween propone le zucche di cioccolato e i cioccolatini "mostruosamente buoni", acquistabili nel negozietto del centro gestito dall'associazione a Monza oppure online sul loro sito web.

Ok, noi vi abbiamo detto cosa fare, avete l'imbarazzo della scelta adesso, che si unisce all'imbarazzo di andare in giro vestiti da zucche, vampiri e chi più ne ha, più ne metta!