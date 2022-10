Un alce in campo interrompe la partita di calcio

“Fermi tutti, alce in campo”. Più o meno sarà stata questa l’esclamazione dell’arbitro che ha dovuto interrompere la partita in corso tra due squadre di bimbi di 6/7 anni, a causa dell'ingresso di un alce sul terreno da gioco. Il fatto è accaduto nel Wyoming, dove fortunatamente sono abituati a questo tipo di animali (giganti), anche nei centri abitati, data la numerosa fauna presente sul territorio. Nessuno si aspettava però che l’animale volesse partecipare in prima “persona” al match di calcio, presentandosi direttamente sul campo. L’animale ha cominciato a correre per tutto il campo, con i genitori che man mano recuperavano e mettevano in salvo i bambini urlanti e terrorizzati.

Il video di una mamma su Facebook

La mamma di un bambino è riuscita a filmare tutto e ha postato il video su Facebook. La donna, Barbara Allen, ha commentato così le immagini che ha catturato: “Credo che il povero alce fosse spaventato e disorientato tanto quanto i presenti. Era un esemplare bellissimo, con il pelo lucido e le grandi corna”.

Nel marasma generale, mentre un cane abbaia, e qualche bambino strilla, alcuni uomini inseguono l’alce nella speranza di metterlo in fuga. Un coraggioso si lancia alla rincorsa dell’animale in sella a una bici, una mossa piuttosto pericolosa, come qualcuno fa notare nei commenti al video, visto che l’animale sentendosi minacciato potrebbe reagire malamente, L’alce però non fa una piega e così come è arrivato, lascia il campo, lasciando spazio ai bambini che possono portare a termine la loro partita di calcio dopo la particolare invasione di campo.