Volete visitare il Titanic: la spedizione costa 250mila dollari

250mila dollari è il prezzo per 8 giorni e 7 notti di tour per visitare il Titanic. La società OceanGate Expeditions ha lanciato l’idea di una spedizione per visitare il relitto più famoso del mondo. Saranno ammesse solo 6 persone che dall’11 al 19 maggio 2023 viaggeranno con partenza dal porto di St. John's Newfoundland per raggiungere il Titanic.

I suoi resti si trovano a 3800 metri sotto il livello del mare, qui da 110 anni giace ciò che resta della mastodontica nave da crociera, affondata dopo il violento urto contro un iceberg nel 1912, proprio nel bel mezzo del viaggio inaugurale della lussuosa imbarcazione. Ci mise solo 2 ore e 40 minuti a sprofondare, provocando la morte di 1500 persone rimaste a bordo.





Una spedizione di ricerca

Alla spedizione prenderanno parte anche alcuni ricercatori. Gli stessi visitatori contribuiranno alla raccolta dati e informazioni sullo stato attuale del Titanic. La discesa ha una durata di circa due ore, durante cui sarà possibile aiutare il pilota con le comunicazioni e la localizzazione, guardare un film o mangiare. Il Titanic non durerà per sempre, per questo la spedizoone è tanto costosa e ambita: "L'oceano si sta prendendo il Titanic, dobbiamo documentarlo prima che scompaia del tutto o diventi irriconoscibile", ha dichiarato Stockton Rush, presidente di OceanGate Expeditions. L’erosione da parte di batteri e correnti oceaniche sta portando via pezzo dopo pezzo tutto ciò che rimane della nave più lussuosa mai costruita: l'albero di prua, il ponte di poppa, la coffa, la palestra presso lo scalone d'onore e la vasca da bagno del capitano sono già stati portati via dalle acque. Rimangono però ancora molti tesori da visitare prima che il Titanic sia inghiottito per sempre e rimanga solo un ricordo.